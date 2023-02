Casa pega fogo após ser atingida por raio na Grande SP; enfermeira precisou tirar criança com paralisia na chuva

Menina de 4 anos depende de aparelhos respiratórios e corria risco se inalasse fumaça. Fogo foi combatido por policiais militares, que usaram mangueiras e bomba de piscina para controlar as chamas. Ysabeli tem 4 anos e depende de aparelhos respiratórios para sobreviver; menina estava em casa que pegou fogo após ser atingida por raio em Ferraz de Vasconcelos

Uma casa pegou fogo após ser atingida por um raio durante a tempestade desta quinta-feira (2), em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, entre os moradores estava uma criança com paralisia cerebral que usa aparelhos de ventilação mecânica e oxigenação.

O pai Silas Santos Pinheiro contou ao g1 que Ysabeli tem 4 anos e corria risco se inalasse a fumaça. Uma enfermeira que cuidava dela no momento da ocorrência precisou sair do imóvel com a menina nos braços, no meio da chuva, carregando os equipamentos respiratórios nas mãos.

“[A casa] foi atingida por um raio. Começou pela geladeira, armário e em poucos minutos estava se alastrando por toda a cozinha. A enfermeira estava em casa com meu filho e conseguiram sair com a criança correndo. Logo a polícia apareceu e ajudou a conter o incêndio”, conta.

Policiais estavam em patrulhamento quando foram chamados por Silas, por volta das 22h30. Ele contou que a residência da família, na Rua Santa Edwirges, estava em chamas. Segundo a PM, o fogo se concentrava na cozinha, mas se espalhava também por outros cômodos.

Para combater o incêndio, os agentes usaram mangueiras encontradas na casa e acionaram a bomba da piscina para potencializar a força da água. Eles relatam ainda que precisaram desligar a chave geral de energia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ysabeli precisou ser levada para a casa de uma vizinha, que é sobrinha de Silas, onde permanece nesta sexta-feira (3).

Nesta quinta-feira (2), em três horas de chuva, Mogi das Cruzes registrou 1.734 quedas de raios. A informação é do grupo de eletricidade atmosférica instituto nacional de pesquisas espaciais (Inpe).

De acordo com os pesquisadores essa quantidade de 1.734 raios é considerada alta para um período de três horas. O período monitorado foi das 7h às 22h.

Neste intervalo foram 151 raios em Ferraz de Vasconcelos e quatro em Itaquaquecetuba. Na terça-feira (31), o temporal também veio acompanhado de muitos raios. Mas na quarta-feira (1º), foram 231 registros em Mogi, um volume sete vezes menor do que o registrado ontem.

Cozinha ficou destruída após incêndio

