Casa pega fogo em Três Vendas, em Campos, RJ; ninguém ficou ferido

Imóvel ficou destruído e moradores vão receber aluguel social. Caso aconteceu nesta sexta-feira (3). Uma casa pegou fogo nesta sexta-feira (3) na localidade de Três Vendas, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas.

Ninguém ficou ferido. A casa ficou destruída.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Campos prestou atendimento à família que morava na casa. Os moradores vão receber aluguel social.

Também será feita uma avaliação para a inclusão nos programas sociais.

Uma equipe do Cras fará o acompanhamento da família.

