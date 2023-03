casa-pega-fogo-no-bairro-do-cedro-em-paraibuna,-sp

Corpo de Bombeiros levou cerca de 1h30 para apagar chamas. Casa pega fogo no bairro do Cedro em Paraibuna

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma casa pegou fogo na noite desta sexta-feira (24) no bairro Cedro em Paraibuna (SP). As chamas começaram a se alastrar por uma área de mata e foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros.

O fogo começou por volta das 20h e a corporação levou cerca de 1h30 para apagar as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro agentes participaram da ocorrência, além de um médico e um enfermeiro.

Apesar da equipe médica mobilizada, ninguém ficou ferido no incêndio.

