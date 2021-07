Casagrande ricorda il gossip spigoloso su suo padre e la Carrà: è bufera

Scoppia la bufera attorno a Maurizio Casagrande, attore, comico, regista e sceneggiatore napoletano classe 1961. Il caos è scoppiato dopo che l’artista ha scelto di commemorare Raffaella Carrà, morta nelle scorse ore, con un post su Facebook tanto originale quanto discutibile. Almeno per una miriade di utenti che hanno trovato l’idea di Casagrande tutt’altro che azzeccata.

Maurizio è un figlio d’arte, il cui padre è Antonio Casagrande. Ma cosa c’entra con Raffaella? Presto detto: Molti anni fa, Novella 2000, sostenne che tra Antonio e la Carrà ebbero un flirt clandestino. All’epoca scoppiò lo scandalo. La realtà, almeno quella ufficiale, è che si trattò di una trovata poco felice del gossip. Insomma, forse fu montato un caso senza fondamento. Proprio tale episodio è stato ricordato oggi da Maurizio che si è augurato anche che quella notizia non fosse vera. Altrimenti detto, ha lui stesso lasciato trapelare qualche dubbio.

Questo il post dell’attore, figlio di Antonio:

“Addio Raffa, ti ho conosciuta da bambino. Lavoravi con mio padre e ci fu un piccolo scandalo in quel periodo. Su Novella 2000 furono pubblicate delle foto in cui camminavate insieme, di notte, nei viali di Villa Borghese a Roma. Mio padre mi ha sempre detto che fu solo una montatura giornalistica. Sei stata la più grande showgirl italiana, quando essere una showgirl significava saper fare “tutto” e non “niente” come oggi. Con te se ne va un pezzo importantissimo della storia di quella che fu la grande RAI Radiotelevisione Italiana. Sono tristissimo per la tua scomparsa e, dentro di me, sapendo di fare un torto a mia madre, mi auguro che mio padre non mi abbia detto tutta la verità su quella passeggiata”.