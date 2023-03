Casal acaba preso por tráfico de droga com 30 porções de cocaína e R$ 2,3 mil, em Dracena

Homem, de 28 anos, também deve responder por ameaça, desacato, resistência e associação ao tráfico. Casal foi preso por tráfico de droga com 30 porções de cocaína e R$ 2,3 mil em Dracena (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 21 anos, foram presos por tráfico de droga após a Polícia Civil localizar 30 porções de cocaína na residência do casal, no Jardim Brasilândia, em Dracena (SP).

Durante um mandado de busca e apreensão no imóvel dos suspeitos, nesta quarta-feira (1º), foram apreendidos uma balança de precisão, um aparelho celular, uma máquina de recebimento de cartão, diversos objetos utilizados para embalar droga e R$ 2,3 mil em espécie.

Os policiais também localizaram e apreenderam 30 porções de cocaína.

Conforme a Polícia Civil, o homem deve responder por ameaça, desacato, resistência e associação ao tráfico.

Ambos foram presos por tráfico de droga e permanecem à disposição da Justiça.

Vito Califano