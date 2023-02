Casal acusado de matar motorista de van a pedradas é condenado a mais de 60 anos de prisão

Corpo do motorista Roberto Antônio Izeppe, de 64 anos, foi localizado no dia 1º de julho do ano passado em um canavial do distrito de Potunduva, em Jaú (SP). Decisão cabe recurso. Polícia localiza corpo de dono de van achada com marcas de sangue na zona rural de Jaú

Polícia Militar/Divulgação

A Justiça condenou o casal acusado de matar o motorista de uma van com golpes de chave de fenda e pedradas na cabeça, em Jaú, no interior de SP, a uma pena somada de mais de 60 anos de prisão. A audiência dos réus ocorreu no ano passado e a sentença foi publicada na última sexta-feira (27). A decisão cabe recurso.

Segundo o assistente de acusação, o advogado Marcos Paulo Alves Cardoso, o réu Vandeberg da Silva Alves, de 22 anos, foi condenado a 32 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 26 dias de multa.

Já a esposa, a ré Rinara Aparecida Pinheiro dos Santos, de 21 anos, foi condenada a 32 anos e quatro meses de reclusão, também em regime fechado, e ao pagamento de 26 dias de multa pelo crime.

Ainda conforme o advogado, o casal foi condenado pelo crime de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, sendo que a audiência ocorreu em duas etapas.

Em 12 de dezembro do ano passado, data em que ocorreu a segunda audiência online, a defensoria pública dos réus pediu para apresentar as alegações finais por escrito, o que ocorreu no dia 23 de janeiro. Após isso, a Justiça decidiu pela condenação.

Polícias Militar e Civil participaram das buscas pelo corpo do dono da van

Polícia Militar/Divulgação

Relembre o caso

O corpo do motorista Roberto Antônio Izeppe, de 64 anos, foi localizado no dia 1º de julho, em um canavial do distrito de Potunduva, dois dias depois de ele ter sido assassinado.

As buscas tiveram início depois da localização da van que pertence à vítima, achada com marcas de sangue nas proximidades do cemitério do distrito.

O casal suspeito foi identificado no dia 30 de junho após a mãe de um adolescente de 16 anos denunciá-lo à PM como sendo o autor do assassinato do dono da van. O menor foi apreendido e confessou o crime. Após ser ouvido na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, ele foi liberado.

Polícia localizou van com marcas de sangue e iniciou as buscas por seu dono

Polícia Militar/Divulgação

O crime

Segundo informações divulgadas pela polícia na época do crime, o menor disse que atingiu o homem na garganta com um estilete. No entanto, a Polícia Civil informou que o instrumento usado seria uma chave de fenda.

Ainda conforme a polícia, após as agressões, os suspeitos seguiram com a vítima ainda viva dentro da van até uma estrada de terra, onde o assassinato foi consumado com pedradas na cabeça, que teriam sido desferidas por Vanderberg.

Policiais da DIG apreenderam as pedras que teriam sido usadas para matar o dono da van

Polícia Civil/Divulgação

Depois do assassinato, os suspeitos levaram o corpo de Roberto até o local onde os policiais civis o localizaram.

A PM informou ainda que o desaparecimento do dono da van não chegou a ser denunciado porque ele morava sozinho e não possuía familiares na cidade.

Vittorio Ferla