casal-completa-43-anos-de-‘amor-de-carnaval’-firme-e-forte-em-sp:-‘amor-louco’

Carlos Alberto Duarte da Cruz, 67 anos, e Maria Augusta dos Santos, 60, se viram pela primeira vez em uma quadra de escola de samba e, desde então, estão casados. Casal comemora 43 anos após encontro em carnaval de Santos, SP

Arquivo Pessoal

Um casal de Santos, no litoral de São Paulo, vai completar 43 anos de uma união que começou no carnaval de 1979. Carlos Alberto Duarte da Cruz, de 67 anos, e Maria Augusta dos Santos, 60, contaram ao g1 neste sábado (18) que se viram pela primeira vez em uma quadra de escola de samba da cidade e, desde então, estão casados.

A dupla é conhecida como ‘casal magistral’ e afirma que o amor deles foi unido pelo carnaval. Maria Augusta explica que viu Carlos se apresentando em uma competição para a vaga de mestre-sala. “Ele sambava muito, bonitão, sorriso largo, eu me apaixonei ali. Foi a primeira vista”, diz.

Nena, como é conhecida, afirma que a vida do casal se formou dentro do reduto do samba. Filhos, netos e amigos aprenderam desde cedo o que era a folia. “A família foi crescendo e se formando. Temos três filhos e criamos um neto. Todos eles são do samba. Vivemos com alegria”, conta.

Arquivo Pessoal

A esposa de Carlos Alberto afirma que a vida nem sempre foi fácil, mas que está valendo muito a pena. “Desde sempre foi um amor louco, os anos passaram e a paixão é a mesma. A gente briga e temos ciúme um do outro, mas até hoje nunca nos separamos. Venceu o amor. A minha vida com o Beto é amor de carnaval a carnaval”. finaliza Maria.

O sambista, por outro lado, diz que esses 43 anos foram de lutas, mas que abraçaram o samba como uma identidade de vida e que acreditam que deixar os dias mais alegres é o segredo. “Nos unimos para viver assim. Eu ando com ela 24 horas por dia, não deixo a Nena sozinha. Primeiro a gente faz o “samba” e, depois, a gente resolve os problemas”, conta Carlos Alberto.

“O nosso combustível é o carnaval, é esse movimento de dança e cultura. Vivemos juntos, um amor maduro, com uma pitada de jovialidade. E assim vamos seguir por muitos anos. Viva o carnaval que nos uniu”, finaliza ele.

