Casal de Boa Esperança do Sul é preso por posse ilegal e disparo de arma de fogo após briga

Caso aconteceu no Jardim Primavera na noite de domingo (26). Ninguém ficou ferido. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Milton Filho/acidade on

Um homem de 40 anos e uma mulher de 36 foram presos na noite de domingo (26) no Jardim Primavera, em Boa Esperança do Sul, após a briga do casal terminar com um disparo de arma de fogo. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, que provocou um tiro em via pública.

De acordo com a mulher, ela havia sido ameaçada e ofendida pelo companheiro durante uma briga.

Após o homem disparar para o alto, ele se dirigiu a um posto de combustível, onde foi detido pela PM. No carro do suspeito, os policiais encontraram um revólver com cartucho intacto, três picotados e um deflagrado.

O homem confessou que a arma era dele e que tinha atirado para cima, mas não disse sobre as ofensas e ameaças contra a companheira.

Na viatura da PM, que estava a caminho de Plantão Policial de Araraquara, a mulher negou a denúncia feita por ela anteriormente e começou a ofender os policias, dizendo que eles prenderiam o marido dela apenas porque estavam de farda.

Na Polícia Civil, a mulher confessou ter a arma sem documentação ou autorização. O caso foi registrado como desacato, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de disparo.

A mulher foi liberada após o pagamento da fiança no valor de R$ 2 mil. O homem foi encaminhado à cadeia de Santa Ernestina.

Vittorio Ferla