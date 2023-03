Casal de traficantes é detido pela Polícia Militar enquanto estavam com maconha e criança de colo

Segundo a PM, essa é a segunda fez em quatro dias que a dupla foi pega com drogas. Motorista do carro onde o casal estava também vai responder por tráfico por ter transportando a maconha. Droga, dinheiro e objetos encontrados com suspeitos

PM/Divulgação

Um homem e uma adolescente, com uma criança de colo, foram flagrados com um tablete de maconha pela Polícia Militar em Figueirópolis, no sul do estado. Segundo a PM, essa foi a segunda vez que o casal foi pego pelo mesmo crime em menos de quatro dias. O motorista do carro em que eles estavam também foi preso por tráfico.

Os três foram flagrados pela PM na tarde deste domingo (26) em uma avenida da cidade durante patrulhamento. A polícia disse que avistou um carro com dois homens e a adolescente, além da criança no colo, próximo a um restaurante.

Ao avistar a viatura o casal ficou incomodado e foi reconhecido como os mesmos suspeitos detidos quatro dias antes com uma porção de 300 gramas maconha. Segundo a PM, eles esboçaram comportamento de fuga e foram abordados no carro.

Durante busca foi encontrado um tablete com 700 gramas de maconha.

Conforme a PM, o suspeito de 23 anos estava em liberdade provisória desde que foi solto dias atrás e confessou que era o proprietário da droga. Ele tem passagens por porte ilegal de arma, receptação e foi autuado em flagrante por tráfico e corrupção de menores.

A PM informou ainda que o motorista do carro, um homem de 25 anos, tem passagem por furto de energia e violência doméstica. Ele também foi preso por tráfico porque estava fazendo o transporte a droga.

O grupo foi levado para a central de flagrantes da Polícia Civil de Alvorada. A adolescente e o bebê acabaram sendo entregues aos cuidados do Conselho Tutelar em Alvorada. O veículo, a maconha, dinheiro e um celular que estavam com o grupo foram apreendidos.

Droga estava no chão de carro

PM/Divulgaço

