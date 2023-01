Casal de turistas grava momento em que balão bate em cabos de energia e cai em SC; VÍDEO

Vítimas tiveram fraturas diversas, mas não correm risco de vida. Prefeitura de Praia Grande, de onde o balão partiu, informou que montou um comitê para apurar as causas do acidente. Turistas gravam momento em que balão cai em SC

O casal de turistas que estava no balão que caiu entre Praia Grande e São João do Sul, no Sul catarinense, registrou em vídeo o momento do acidente (assista acima). As imagens foram publicadas no canal de Fabricio Pacholok, uma das vítimas, que é bodybuilder e tem mais de 270 mil inscritos no Youtube.

De acordo com o atleta, o balão “bateu nos cabos de energia” durante o pouso (entenda abaixo). O cilindro caiu em cima deles.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Com a queda, na manhã de quarta-feira (25), ficaram feridos os turistas de São Caetano do Sul (SP) e o piloto do balão. Eles foram encaminhados a um hospital de Araranguá, na mesma região, onde seguem nesta quinta-feira (26).

Segundo o boletim divulgado pela prefeitura de Praia Grande, de onde o balão partiu, todos estão “conscientes e estáveis”. Embora tenham tido fraturas diversas, não correm risco de vida.

Praia Grande, conhecida como a Capital dos Canyons, está na região com a maior cadeia de cânions da América Latina. O município costuma receber turistas para a prática de balonismo.

Região onde balão caiu é a ‘Capital dos Canyons’ e já foi cenário de ‘café nas alturas’

Balão bateu em cabo de energia e caiu

Fabrício Pacholok/ Arquivo Pessoal

A queda

Fabrício e a esposa estavam passando férias na cidade e decidiram gravar o passeio para compartilhar com os seguidores. No Instagram, mais de 380 mil pessoas acompanham o atleta.

Ao g1, a vítima relatou que o acidente aconteceu na segunda tentativa de pouso do piloto, que “demonstrava ter uma experiência grande” na função.

Balão cai durante passeio e deixa três pessoas feridas em SC

Quando avistou o local para aterrissar, o piloto desacelerou e começou a descer.

“Tocou no chão e não parou. Subiu de novo e bateu nos cabos de energia. Quando o envelope bateu nos fios, nosso cesto foi jogado de lado. Nesse momento, eu caí do balão e quebrei a costela”, relatou. Fabrício também teve perfuração no pulmão.

Feridos após balão cair passam por cirurgias

Investigação

O município informou, em nota, que montou um comitê para apurar as causas do acidente e que está, junto com a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), colaborando com as autoridades policiais.

São investigadas as possíveis causas e os protocolos de segurança usados pela empresa responsável pela prestação do serviço. A apuração ocorre em sigilo até que todas as perícias sejam concluídas.

A prática de balonismo em Praia Grande, segundo a prefeitura, é realizada desde 2017. Cerca de 15 mil voos já foram feitos.

Nota da prefeitura

A Prefeitura de Praia Grande vem a público informar que tomou conhecimento na manhã desta quarta-feira, 25 de janeiro, de um acidente de balão ocorrido por volta das 6h30min na localidade de Timbopeba, no município de São João do Sul.

O Governo do Município lamenta profundamente o ocorrido e reforça que prontamente se colocou à disposição para o socorro e atendimento das três vítimas, um piloto e dois turistas. Todos os envolvidos foram encaminhados para hospitais da região para que tenham o atendimento e suporte necessários para que a segurança e integridade física de todos sejam preservados.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Praia Grande montou um comitê para entender e apurar as causas do acidente, bem como estudar e promover ações de segurança para que fatos como estes não venham ocorrer novamente.

Os turistas que visitam a região querem viver as melhores experiências, com empresas e profissionais responsáveis que prestam esse serviço turístico com conforto e segurança, e para isso que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Turismo continuarão empregando todo esforço e dedicação.

Comunicamos que, em breve, o Governo Municipal irá se manifestar de forma coletiva em horário e local a definir.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 SC nos últimos dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Ufficio Stampa