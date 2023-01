Casal é amarrado e roubado em casa no bairro Jardim Leblon em Jacareí, SP

Além de terem roubado uma moto e diversos itens da residência, os criminosos conseguiram senhas do banco e dos celulares. Eles ainda não foram encontrados e a Polícia Civil da cidade investiga. Delegacia Jacareí

Um homem de 27 anos e uma mulher de 25 foram amarrados e roubados em casa em Jacareí (SP). A residência que foi alvo dos criminosos fica na rua Jandira Henrique Dias, no bairro Jardim Leblon.

De acordo com a Polícia Civil, o casal contou que saiu de casa na última sexta-feira (20) e, ao retornar, no período da noite, foi surpreendido por dois homens que estavam na residência. A dupla ameaçou as vítimas de morte e as prendeu amarradas em um cômodo.

Os criminosos pediram senhas das contas bancárias e dos celulares. Além disso, diversos itens e uma moto foram roubados. Depois do grupo ir embora, o casal conseguiu acionar a Polícia Militar, que foi até o local e conseguiu libertar as vítimas

O homem e a mulher explicaram a ocorrência ao policiais, que iniciaram as buscas. Próximo à casa, a moto foi encontrada, apreendida e devolvida ao homem. Os criminosos, no entanto, não estavam junto com o veículo e continuam foragidos.

O caso foi registrado no 1° DP (Distrito Policial) da cidade, que investiga o crime e continua as buscas pelos suspeitos.

