Casal é assassinado na região sul de Palmas

Duas pessoas morreram hoje no Morada do Sol 1, na região Sul de Palmas. Segundo informações apuradas pela equipe do g1 e da TV Anhanguera, o casal estava em uma moto quando foi abordado por uma pessoa em outra moto. Testemunhas disseram que o suspeito efetuou disparos contra as vítimas e fugiu. O homem conseguiu correr para pedir socorro, mas não resistiu. A mulher morreu na hora.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informou que a Perícia Oficial do Estado esteve no local para coletar os vestígios do crime para a investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Palmas. Ainda não é possível confirmar a quantidade de disparos. A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) investiga o caso.

