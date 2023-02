Casal é condenado por sequestrar, matar e esconder corpo de jovem em Guaraí; penas somadas chegam a 38 anos

O homem foi condenado a 17 anos e a mulher, a 21 anos de reclusão. Polícia encontrou o corpo de Thalia de Lima Costa, de 24 anos, mais de dois meses depois do assassinato. Thalia de Lima Costa estava desaparecida no Tocantins

Arquivo pessoal

Um homem e uma mulher acusados de sequestrar, assassinar a punhaladas e esconder o corpo de Thalia de Lima Costa, de 24 anos, foram condenado pelo Tribunal do Júri em Guaraí, na região centro-norte do estado. As penas somadas chegam a 38 anos de prisão.

O caso gerou grande repercussão. Carlos Luiz Nascimento de Carvalho, foi condenado a 17 anos e Mhayara Ketammy Rocha dos Santos, conhecida como ‘Dandara’, a 21 anos de reclusão. O g1 não conseguiu contado com a defesa dos condenados.

Thalia desapareceu em 11 de dezembro de 2021. A investigação da Polícia Civil descobriu que a jovem teve um relacionamento com Carlos, que tem 21 anos, e isso despertou os ciúmes em Mhayara, de 28 anos, que já namorava com o rapaz e descobriu o caso.

Por motivos passionais, segundo a Polícia Civil, os dois armaram para atrair Thalia para um encontro com o então namorado, próximo a um motel da cidade. Eles a amordaçaram e a levaram para uma região de mata, entre Guaraí e Colméia. Ela foi morta com diversos golpes de punhal, que atingiram o pescoço e o tórax.

Divulgação/Polícia Civil

A dupla amarrou o corpo da vítima a uma árvore, em um local de mata fechada. Thalia só foi encontrado no dia 23 de fevereiro de 2022, quando Carlos e Mhayara indicaram o local exato em que a deixaram, após serem presos.

Casal teria confessado o crime e alegado ‘motivação passional’

Divulgação/Polícia Civil

Na casa dos dois foram apreendidos celulares, quatro armas de fogo e o punhal supostamente utilizado no assassinato de Thalia.

O casal, que continua preso, foi condenado pelos crimes de feminicídio qualificado e ocultação de cadáver. O julgamento pelo Tribunal do Júri começou na segunda-feira (6), mas só terminou na terça-feira (7), quando teve a sentença anunciada.

