Casal é detido suspeito de aplicar golpe do cartão em cidades do interior de SP

Suspeitos detidos na sexta-feira (24), em Itatinga (SP), praticaram estelionato em Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, Itararé e Itapeva (SP). O caso foi registrado na delegacia de Botucatu (SP)

Um casal foi detido na noite de sexta-feira (24), em Itatinga (SP), suspeito de praticar estelionato em cidades do interior de São Paulo.

Equipes da Polícia Rodoviária realizavam patrulha pela na Rodovia Castello Branco (SP-280), km 212, quando abordaram o carro em que o casal estava.

Policiais perceberam conflitos entre as respostas que os suspeitos deram sobre para onde estavam indo e de onde vieram.

O homem, de 29 anos, alegava que era motorista de aplicativo e estava trabalhando. A mulher, de 22, disse inicialmente que foi visitar seu companheiro no presídio de Pacaembu e estava voltando para casa.

Depois, informou à corporação que era garota de programa e tinha passado alguns dias com um cliente.

Foi então que a equipe realizou a inspeção no veículo, encontrando nove aparelhos eletrônicos, sendo sete máquinas de cartão e dois celulares.

Também foram encontrados documentos bancários como saldo, acompanhamento de benefícios e extratos em nomes das vítimas, um crachá de identificação com foto da ocupante do veículo, porém, com nome falso de “Angélica Assis” e R$ 2.178 em dinheiro.

Quando questionados sobre o material, a mulher confessou que ambos estavam praticaram o crime de estelionato em cidades do interior de SP, como Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, Itararé, Itapeva, Chavantes, Fartura, Bernardino de Campos, Cerqueira César e Avaré.

Entenda o crime

De acordo com o casal, existem mais pessoas envolvidas no ato criminoso. Estas pessoas seriam as responsáveis por ligar para as vítimas e convencê-las a entregar cartões bancários e suas senhas para uma funcionária falsa, criada pelos criminosos e identificada como “Angélica Assis”.

A mulher abordada pela polícia era a funcionária que coletava os cartões. Após ter um cartão em mãos, ela ia até os bancos para verificar extratos bancários, saldos, e realizava transações e compras nas maquininhas encontradas no interior do veículo.

O caso foi registrado no Plantão da Polícia Civil de Botucatu. O casal foi ouvido e responderá em liberdade.

Segundo a polícia, um inquérito será instaurado para dar continuidade às investigações. As vítimas serão identificadas e ouvidas.

A Polícia Rodoviária reforça à população que desconfie de qualquer ligação que peça informações sobre contas bancárias, cartões ou senhas, mesmo que a ligação tenha pessoas se identificando como funcionários de bancos.

