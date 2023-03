Casal é detido suspeito de estelionato contra idosa em agência bancária de Indaiatuba

Caso foi neste sábado (25), na Avenida Francisco de Paula Leite, e Guarda foi acionada por vítima. Um casal foi detido em Indaiatuba (SP), neste sábado (25), suspeito de ter praticado estelionato contra uma idosa de 60 anos em agência bancária. O caso ocorreu em uma unidade na Avenida Francisco de Paula Leite e a Guarda foi acionada pela própria vítima, que relatou ser alvo de golpe.

A corporação informou que, ao chegar ao local, encontrou um suspeito dentro do carro quando planejava deixar a região, enquanto a mulher dele estava em uma loja nas proximidades.

“A vítima relatou aos agentes que o casal ofereceu ajuda a ela no caixa eletrônico da agência bancária, que aparentemente estava adulterado”, diz nota da Guarda.

O casal detido foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso será registrado.

