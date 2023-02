Casal e filho do Maranhão são identificados entre vítimas de temporal no Litoral Norte de São Paulo

São três vítimas, que eram da cidade de Rosário e estavam desaparecidas há dias. Tragédia já soma 65 mortes. Corpos de Suelen Cristina, o marido Jonatas Rocha e o filho do casal, Jonatas Gabriel, foram encontrados

Arquivo pessoal

Equipes de resgate encontraram, no último domingo (26), mais três vítimas maranhenses que faleceram durante o temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo na semana passada. Ao todo, já são 65 vítimas da tragédia.

Os corpos encontrados foram de Suelen Cristina, de 35 anos; o marido dela, Jonatas Rocha, de 32 anos; além do filho do casal, Jonatas Gabriel, de apenas um ano. Todos estavam desaparecidos desde a madrugada do último dia 19 de fevereiro.

A família é natural de Rosário, mas morava em São Paulo há alguns anos. Eles haviam ido passar o feriado de Carnaval em uma casa de praia, em São Sebastião, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas.

Segundo o prefeito de Rosário, Calvet Filho, a prefeitura irá realizar o translado dos corpos da família até a cidade.

Os maranhenses Joina Rocha e Felipe Rocha estão entre as vítimas da tragédia

Arquivo pessoal

No último sábado (25), os corpos de outros dois maranhenses foram sepultados, em Rosário, após a tragédia no litoral paulista. Foram dos irmãos Joina Cristina Pereira Souza, de 16 anos, e Felipe Pereira Souza, de nove anos.

Inicialmente, os corpos de Joina e Felipe deveriam ter chegado ao Maranhão na quarta-feira (22), mas, segundo parentes das vítimas, como o corpo de Felipe Pereira não tinha documento de identificação, foi necessário realizar um exame utilizando as impressões digitais para identificar o menino.

Enterrados maranhenses vítimas do temporal no litoral de São Paulo

valipomponi