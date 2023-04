Casal é flagrado comercializando crack na Praça 9 de Julho e acaba preso por tráfico de drogas em Presidente Prudente

Durante investigação, a Polícia Civil identificou movimentação típica de usuários de drogas nesta sexta-feira (31) e flagrou a venda dos entorpecentes no local. Casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira (31)

Polícia Civil

Um casal foi preso por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (31), após ser flagrado comercializando porções de crack na Praça 9 de Julho, em Presidente Prudente (SP).

Conforme a Polícia Civil, a equipe soube, através de uma denúncia, que um homem estaria vendendo entorpecentes em praças centrais da cidade, junto com a companheira.

Durante os trabalhos de investigação, os policiais observaram que ele já havia sido preso por tráfico de drogas.

Durante investigação nesta sexta-feira (31), a equipe identificou uma movimentação típica de usuários de crack e flagraram a venda de drogas aos indivíduos no local.

Aguardando o melhor momento para abordar o casal, os policiais foram surpreendidos por um homem que passou pela viatura descaracterizada e avisou o casal sobre a presença dos agentes.

Desta forma, foi necessário realizar a abordagem para não haver prejuízo na investigação.

Nada de ilícito foi encontrado com o homem que havia contatado o casal.

Segundo a polícia, com o homem investigado, de 41 anos, foram encontradas duas pedras de crack no bolso do denunciado. Próximo ao banco onde estavam sentados, também foi localizado um saco plástico com 4,8 gramas de crack.

De acordo com a Polícia Civil, em cada grama da droga é possível obter oito porções de crack, no valor de R$ 80. Desta forma, das 6,8 gramas apreendidas poderiam originar 56 porções de crack, o que daria um total de R$ 560 em entorpecente no varejo.

O homem e a mulher, 43 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa