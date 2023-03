Casal é preso após pichar parede da Prefeitura de São Vicente, SP; VÍDEO

Polícia Civil prendeu um homem, de 27 anos, e a namorada dele, de 20, suspeitos pelo crime. Polícia Civil prende casal suspeito de pichar parede da Prefeitura de São Vicente, SP

A Polícia Civil prendeu um casal, nesta quinta-feira (30), suspeito de pichar uma das paredes da Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, a corporação identificou um homem, de 27 anos, e a namorada dele, de 20, por meio das câmeras de monitoramento do município (veja o vídeo acima).

A pichação aconteceu no último dia 22 de março, na Rua Frei Gaspar, no Centro da cidade. Segundo apurado pela TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, a construção havia sido recém-pintada.

Ainda de acordo com a reportagem, a Polícia Civil investigou diversas pichações espalhadas pela cidade e identificou semelhanças nos desenhos e grafias. A partir disso, a corporação encontrou imagens relacionadas aos crimes, publicadas nas redes sociais, e identificou o casal.

Polícia Civil prende casal suspeito de pichar parede da Prefeitura de São Vicente, SP

Divulgação/Polícia Civil

A polícia foi nesta manhã até a casa dos vândalos e os prenderam. Além disso, a corporação apreendeu na residência materiais usados por eles nas pichações, assim como a bicicleta usada na ‘fuga’.

O g1 entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente, em busca de mais informações sobre o ocorrido, mas não obteve um retorno até a última atualização desta matéria.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata