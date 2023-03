Casal é preso com 10 quilos de skunk e R$ 94 mil em dinheiro vivo na BR-304 na Grande Natal

PRF prendeu o casal em Macaíba e a droga estava estimada em R$ 180 mil. Homem de 30 anos havia sido detido na segunda (27) pelo crime de receptação. Cerca de 10 quilos de skunk e quase R$ 100 mil estavam com o casal

Um casal foi preso na madrugada desta terça-feira (2) com 10 quilos de skunk e cerca de R$ 94 mil em dinheiro vivo dentro do carro na BR-304 em Macaíba, na Grande Natal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia do interior do estado com destino à Zona Norte de Natal. Eles estavam em um carro do tipo Siena, da cor preta e foram autuados por tráfico de drogas.

Segundo a PRF, o condutor do veículo, um homem de 30 anos, já havia sido detido pelos policiais rodoviários federais na segunda-feira (27) em São José de Mipibu, também na Grande Natal, pelo crime de receptação. Ele dirigia um veículo clonado.

O skunk, droga que foi apreendida com o casal dentro do veículo, é uma variedade de maconha com aroma mais acentuado, sendo considerado uma “supermaconha”. A droga apreendida estava avaliada em R$ 180 mil.

O casal foi encaminhado para a a Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Parnamirim.

