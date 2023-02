Casal é preso com 17 pistolas na Dutra em Lavrinhas

O casal poderá responder pelo crime de tráfico internacional de armas, que tem pena prevista de 12 anos. Policia Rodoviária Federal apreendeu 17 pistolas 9mm na na BR 116 em Lavrinhas

Divulgação / PRF

Um casal foi preso com cerca de 17 pistolas na manhã desta terça-feira (28), na Dutra, em Lavrinhas. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, o casal do Espírito Santo foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Os policias perceberam que o homem e a mulher estavam bastante nervosos e diante da suspeita, a equipe começou a fazer uma busca minuciosa no veículo.

Os agentes conseguiram localizar as pistolas e os carregadores dentro do tanque de combustível do veículo. No total, foram encontrados dentro do tanque 17 pistolas 9mm de origem turca, todas com numeração suprimida e 34 carregadores.

O casal foi detido e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de armas, cuja pena prevista é de 12 anos de prisão. Ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi