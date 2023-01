Casal é preso com 4 mil comprimidos de ecstasy e 2 quilos de maconha em São Carlos

Outras drogas sintéticas, como LSD, também foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), nesta quinta-feira (26). Duas pessoas são presas com grande quantidade de drogas sintéticas em São Carlos

Um casal foi preso com pelo menos 4 mil comprimidos de ecstasy, 2 quilos de maconha e outras drogas sintéticas, na tarde desta quinta-feira (26), em São Carlos (SP). Somente o ecstasy está avaliado em R$ 220 mil.

Drogas sintéticas e maconha apreendidas pela Dise em São Carlos

A operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) cumpriu mandados de busca e apreensão em uma casa no Jardim Paulistano.

Segundo o delegado delegado Miguel Carlos Capobianco Júnior, o homem, de 26 anos, era procurado por tráfico de drogas em Minas Gerais. Uma mulher de 23 anos, que também estava no local, foi presa. Ambos vão responder por tráfico de drogas.

As drogas estavam em malas, mochilas e vidros. Também foram encontradas quantidades de LSD, MD e outras drogas.

A suspeita é que eles recebiam a droga e repassavam para os traficantes venderem em festas de música eletrônica. O inquérito tem 30 dias para ser concluído e busca identificar outros envolvidos no crime.

