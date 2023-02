Casal é preso com duas armas de fogo dentro de veículo na Rodovia Arlindo Bettio, em Teodoro Sampaio

Além do armamento, Policia Rodoviária também localizou 19 cartuchos intactos dentro do carro. Além das armas, Polícia Rodoviária encontrou 19 cartuchos intactos dentro do veículo

Um homem, de 46 anos, e uma mulher, de 38 anos, foram presos com duas armas de fogo dentro do veículo em que estavam na Rodovia Arlindo Bétio (SP-613), neste domingo (19), em Teodoro Sampaio (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) estava em fiscalização, quando se depararam com dois veículos em alta velocidade no km 000,200.

Durante abordagem, os policiais encontraram duas armas de fogo, uma calibre 35 milímetros com oito cartuchos intactos e outra de calibre nove milímetros, com 11 cartuchos também sem uso.

O armamento estava dentro de um dos carros com dois ocupantes, ambos residentes de Teodoro Sampaio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante para o condutor e a passageira. O casal foi conduzido para a Polícia Civil da cidade, onde o delegado ratificou a voz de prisão e arbitrou fiança. Após pagar, ambos foram liberados.

As armas permaneceram apreendidas.

