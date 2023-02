Casal é preso com maconha escondida em sanduíches em Boa Vista

Polícia Militar apreendeu três sanduíches, cada um embalado com cinco trouxinhas de skunk. O casal foi preso com 15 pacotes de skunk, 13 substancias sintéticas e um comprimido desconhecido

ROCAM/Divulgação

Um homem, de 43 anos, e a esposa dele, de 23, foram presos 15 trouxinhas de maconha do tipo skunk escondidas em três sanduíches. A prisão foi feita pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (23) no bairro Buritis, zona Oeste de Boa Vista.

Os sanduíches estavam embalados cada um com cinco trouxinhas de droga. Além disso, aPM apreendeu um outro pacote de skunk estava escondido na cueca do suspeito e a quantia de R$ 1.010 em espécie. O casal estava em um moto quando foi abordado.

A mulher era quem segurava a sacola com os lanches. Além da droga nos sanduíches, segundo a PM, ela escondia nas partes íntimas uma cartela com 13 comprimidos aparentando ser “doce”, um comprimido que a polícia não conseguiu identificar e R$ 40.

Eles foram abordados porque estavam na motocicleta com uma criança sem capacete. O casal foi levado à Central de Flagrantes por suspeita de tráfico.

Vittorio Rienzo