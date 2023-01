Casal é preso em flagrante suspeito de matar homem a facadas em Limeira

Suspeitos afirmaram que o homem estava no portão da casa deles, dizendo palavras ‘de cunho sexual’ para a mulher, e que essa foi a motivação do crime. Delegacia Seccional de Limeira

Bianca Rosa/EPTV

Um homem de 24 anos e uma mulher de 23 foram presos suspeitos de homicídio em Limeira (SP), na noite desta quarta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o casal confessou ter esfaqueado um pedreiro de 59 anos.

Os policiais foram chamados para atender a ocorrência de agressão no Jardim Campo Belo e, no local, viram a vítima caída na calçada, com sangue ao redor. Ele já apresentava poucos sinais vitais, segundo as equipes, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas disseram que os autores do crime eram um homem e uma mulher e que a briga teria sido motivada por uma dívida de R$ 200. Diante das informações, os policiais conseguiram um endereço e foram até o local.

Na frente da casa, o casal estava encostado em uma motocicleta. Segundo a PM, ambos estavam nervosos e agressivos, então foram algemados. Ambos foram questionados e disseram que a vítima estava no portão da casa deles, dizendo palavras “de cunho sexual” para a mulher.

O suspeito afirmou que ao ouvir isso, entrou em luta corporal com a vítima que, segundo ele, portava uma faca. Ele confessou que com a própria faca do homem, deu dois golpes na região do peito.

Já a suspeita afirmou que estava em casa quando ouviu o homem chamando por ela, que ele chegou a dar socos no portão para tentar entrar no imóvel. Ela disse que deu uma facada no homem para se defender.

Segundo a polícia, a vítima tinha quatro perfurações de faca no corpo, duas no pescoço, uma no peito e uma no braço. Três facas foram apreendidas na casa dos suspeitos.

O casal foi levado para a Central de Flagrantes e ficaram à disposição da Justiça, presos por homicídio consumado. O caso segue em investigação para esclarecimento.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Mata