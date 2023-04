Casal é preso por contrabando de 7 mil maços de cigarro na Carvalho Pinto em Jacareí, SP

Os suspeitos foram presos em flagrante e levados à Polícia Federal. Casal é preso por contrabando de 7 mil maços de cigarro paraguaio na Carvalho Pinto em Jacareí, SP

Divulgação/Tático Ostensivo Rodoviário (TOR)

Um casal foi preso em flagrante por contrabando ao transportar sete mil maços de cigarros na noite desta quinta-feira (30) na rodovia Carvalho Pinto em Jacareí (SP).

De acordo com o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), responsável pela apreensão, uma equipe que fazia patrulhamento pelo quilômetro 72 da rodovia encontrou um carro do modelo Corsa com vários volumes cobertos por um pano preto.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Por conta da suspeita, os policiais decidiram abordar o condutor do veículo, que demostrou nervosismo e confessou a prática do crime.

Foi encontrada uma carga de sete mil maços de cigarro de uma marca paraguaia no carro. O condutor e uma mulher que estava com ele foram presos em flagrante por contrabando.

O casal, a carga e o veículo foram encaminhados à base da Polícia Federal de São José dos Campos.

Casal é preso por contrabando de 7 mil maços de cigarro paraguaio na Carvalho Pinto em Jacareí, SP

Divulgação/Tático Ostensivo Rodoviário (TOR)

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa