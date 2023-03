Casal é preso por tráfico de drogas após ser flagrado com maconha e cocaína em Regente Feijó

Policia Militar também encontrou balança de precisão, equipamento para a preparação dos entorpecentes e duas máquinas de cartão, nesta quarta-feira (29). Casal foi preso com porções de maconha e cocaína nesta quarta-feira (29)

8º Baep

Um homem e uma mulher, ambos de 23 anos, foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (29), por tráfico de drogas após serem flagrados com porções de maconha e cocaína, em Regente Feijó (SP).

Segundo informações do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), os agentes realizavam patrulhamento na cidade e, após adentrar em uma determinada rua, visualizaram dois homens e uma mulher em frente a uma residência.

Ao notar a presença da viatura, a mulher correu e jogou um objeto no chão. A equipe deteve os homens e questionaram o que havia sido dispensado pela suspeita. Eles apontaram para o objeto no solo, que tratava-se de uma pochete na cor azul.

No interior do acessório, foram encontrados cinco invólucros de cocaína, três porções de maconha e R$ 183 em notas diversas.

Os policiais militares conseguiram abordar a mulher, que informou que fazia a venda das drogas e que havia mais no interior do imóvel.

Dentro de uma gaveta, foram localizados um tablete de maconha, meio tablete de cocaína e diversos petrechos para a preparação dos entorpecentes.

Além disso, havia algumas porções das drogas separadas em outra pochete, uma balança de precisão e duas máquinas de cartão.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao casal, que foi conduzido ao Plantão Policial de Presidente Prudente (SP). Eles permanecem à disposição da Justiça.

O outro homem não possuía envolvimento com os entorpecentes.

