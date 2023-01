Casal é socorrido com queimaduras após discussão terminar em princípio de incêndio dentro de casa em Ribeirão Preto, SP

Uma das vítimas teve queimaduras graves. Segundo a Polícia Civil, suspeita é de que marido ateou fogo no imóvel ao se desentender com a mulher. Duas pessoas ficam feridas após casa pegar fogo em Ribeirão Preto, SP

Duas pessoas foram hospitalizadas com queimaduras, uma delas com ferimentos considerados graves, depois de uma discussão terminar com um princípio de incêndio dentro de uma casa em Ribeirão Preto (SP) na madrugada desta sexta-feira (27).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o incêndio começou por volta das 4h em um imóvel na Rua Vitório Paschoalin, no bairro Ribeirão Verde.

A suspeita, segundo a Polícia Civil, é de que as chamas foram causadas por um homem de 48 anos, que tem problemas psicológicos e faz acompanhamento, e teria se irritado enquanto discutia com a mulher, de 43 anos.

Vizinhos disseram que o fogo começou na cozinha, mas não se alastrou para o restante do imóvel com a chegada do Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levadas para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).

Se acordo com informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o homem teve queimaduras graves e a mulher sofreu ferimentos leves nos braços e nas pernas.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

