Casal em motocicleta é arremessado por carro em colisão no litoral de SP; VÍDEO

Colisão aconteceu em um cruzamento no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande (SP). Casal em motocicleta é arremessado por carro durante acidente no litoral de SP

Um homem e uma mulher foram arremessados de uma motocicleta após colidirem com um carro no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nas imagens obtidas pelo g1, é possível ver, por dois ângulos, a colisão entre os veículos (veja o vídeo acima).

O caso ocorreu na última quinta-feira (25) no cruzamento da Rua São José com a Rua Dino Tognini. Depois da batida, o motorista sai do carro e anda até as vítimas, que permanecem no chão após serem arremessadas.

À reportagem, a Polícia Militar (PM) informou que as duas pessoas lançadas da moto estavam conscientes e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade.

O g1 entrou em contato com a Prefeitura de Praia Grande e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Colisão aconteceu em um cruzamento no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande (SP)

Reprodução/Praia Grande Mil Grau

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

valipomponi