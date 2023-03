casal-fica-ferido-ao-cair-de-moto-na-via-dutra,-em-porto-real

Acidente aconteceu no km 302, na pista sentido Rio de Janeiro, após o motociclista perder o controle da direção. Casal fica ferido após sofrer queda na Via Dutra, em Porto Real

Um casal ficou ferido após cair de moto na manhã desta segunda-feira (6) na Via Dutra, em Porto Real (RJ).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 302, na pista sentido Rio de Janeiro, após o motociclista perder o controle da direção.

Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência em Resende, cidade vizinha. Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde dos pacientes até a publicação desta reportagem.

De acordo com a PRF, o motociclista foi multado em R$ 586,94 por não possuir CNH com permissão para pilotar moto.

A PRF informou ainda que a rodovia chegou a ficar totalmente interditada, mas foi reaberta após o atendimento às vítimas.

