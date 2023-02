Jander Gonzaga e Maria Isabel moram na estrada e ficam em uma cidade diferente a cada dia. Ao lado da gata Melly, eles sonham em conhecer a América do Sul e também viajar o mundo. Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Um casal mineiro largou o trabalho, o conforto de casa e o convívio com a família e amigos para fazer uma viagem de bicicleta para conhecer toda a América do Sul. No trajeto, eles encontraram uma gata abandonada, que adotaram e agora está pegando a estrada junto com os tutores que sonham em conhecer o mundo.

De passagem por São José dos Campos, no interior de SP, Jander Gonzaga, de 30 anos, e Maria Isabel, de 23 anos, concederam uma entrevista ao g1, para contar sobre como tem sido viver esse desafio.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Liberdade e superação

Juntos há sete anos, o casal morava em Uberlândia, em Minas Gerais. Jander trabalhava como caminhoneiro e Maria como auxiliar de limpeza. A ideia de pegar a estrada e viver diariamente conhecendo cidades diferentes e com o vento de liberdade batendo no rosto, surgiu após superaram um quadro de depressão.

“Tínhamos juntos um salário que dava para sustentar a família, só que nunca nos sentimos felizes. A rotina era desgastante e nos desmotivava. Sempre tinha alguma coisa que prendia a gente, nos impedia de seguir o sonho. Até que decidimos entregar a casa, vender tudo e saímos da empresa, para começar a viagem”, contou Jander.

Antes de pegar a estrada, o casal se organizou e planejou a aventura por um ano. Eles compraram duas bicicletas, uma barraca de acampamento e iniciaram o percurso para conhecer as diferentes culturas e cidades latinas.

“Hoje, com 30 anos, consigo pedalar pelo Brasil, mas talvez se eu esperasse me aposentar, não conseguiria ou até mesmo poderia não estar vivo para realizar esse sonho. O hoje é o mais importante, o ontem já se foi e o amanhã não existe, a oportunidade é hoje!”, disse Jander.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Em média, por dia o casal percorre 40 km, mas não seguem uma meta, procuram curtir a viagem, conhecer lugares e criar experiências.

“Não seguimos uma obrigação, temos a liberdade e paramos para descansar. Tem sido uma experiência incrível, conhecemos lugares legais e pessoas interessantes nesse caminho”, afirmou.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Companheira de viagem

No meio do caminho, o casal encontrou uma gata abandonada, que resgataram, adotaram e agora os acompanha nas viagens. Melly se tornou uma companheira viajante e acaba sendo uma ponte para que o casal faça amizade nas cidades que chegam.

“Encontramos a Melly na Paraíba dentro de uma caixa, na beira da BR no meio do nada! Resgatamos e decidimos ficar com ela até a próxima cidade. Levamos ela dentro da camisa, mas quando chegamos não tivemos coragem de deixar ela e decidimos ficar. Ela ama viajar, dorme o caminho todo, só acorda na descida para curtir o ventinho no rosto”, contou.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Questionados se a presença de um animal na viagem trouxe alguma dificuldade, eles negam e afirmam que garantiu mais alegria e motivação para a vida deles.

“Não, pelo contrário, tem pessoas que param a gente para dar mantimentos para ela. Teve um pessoal que deu 100 reais porque gostaram dela! Melly costuma receber muito carinho, chamando a atenção por onde passa”, narrou.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Além da gatinha e da bicicleta, o casal carrega duas barracas, computador, fogões, utensílios de cozinhas, mesa e ferramentas que auxiliam a viver sem casa e conseguir ter um conforto para dormir na beira da estrada.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Sem limites para sonhar

Mesmo de origem humilde e com poucos recursos, o casal não pensa em parar e diz que o dinheiro não pode ser algo que impeça as pessoas de seguirem seus sonhos.

“Mesmo sem dinheiro, estamos sendo muito mais felizes! Eu não me sentia bem, trabalhava como caminhoneiro, não sentia liberdade. A felicidade transborda na gente de tão grande que é! Nunca encontramos pessoas ruins, a nossa energia é boa e emana para as outras pessoas”, explicou.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

O casal utiliza as redes sociais como ferramenta de divulgação de conteúdos para inspirar outras pessoas e para dividir a rotina das estradas.

“O propósito maior é inspirar o pessoal! Gosto de gravar conteúdos, nossas aventuras, um conteúdo sincero. As pessoas precisam ver a vida de outra forma! Dinheiro não é tudo, precisamos nos sentir bem e felizes!”, contou.

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

Casal larga tudo e viaja pela América do Sul de bicicleta com gata de estimação.

Arquivo pessoal

*Sob supervisão de Alice Aires

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi