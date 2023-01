Casal morre afogado no Rio Ibicuí da Armada, em Rosário do Sul, diz polícia

Vítimas foram identificadas como Lutimar Silveira de Ávila e Luismar Paulo Corrêa. Filho deles, de 13 anos, estava junto e conseguiu se salvar. Adolescente foi levado para atendimento médico. Casal Luismar Paulo Corrêa e Lutimar Silveira de Avila morreu afogado no Rio Ibicuí

Um casal morreu afogado no Rio Ibicuí da Armada, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do estado. As vítimas foram identificadas como Lutimar Silveira de Ávila, de 52 anos, e Luismar Paulo Corrêa, de 57. O caso aconteceu na tarde de domingo (29).

A prefeitura de Rosário do Sul publicou uma nota de pesar pela morte de Lutimar. Ela era servidora pública e trabalhava na Secretaria de Saúde do município. “Será lembrada eternamente pelo sorriso e atenção que desprendia a todos ao seu redor”, diz o comunicado. (Veja íntegra abaixo.)

O filho deles, um adolescente de 13 anos, estava junto e conseguiu se salvar. Segundo o registro policial, o menino estava perdido em uma mata próxima à região e pedia por socorro. Ele sinalizou o local em que os pais estavam e foi conduzido a um hospital das imediações para receber atendimento médico.

De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, a mulher chegou a ser encontrada com vida. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros e a encaminhou para o hospital, mas ela não resistiu. O corpo do homem foi localizado cerca de duas horas depois.

Nota de pesar da prefeitura

A administração municipal de Rosário do Sul externa seus mais profundos sentimentos de pesar pelo trágico falecimento da servidora pública Lutimar Ávila, ocorrido hoje em nosso município. Lutimar era servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde e atualmente realizava seu expediente no Posto de Atendimento PAMM 2 INSS.

A Luti, como era chamada pelos amigos, deixa eternas lembranças de sua passagem por aqui. Será lembrada eternamente pelo sorriso e atenção que desprendia a todos ao seu redor.

Expressamos aqui também nossos sentimentos aos amigos e familiares do Sr. Luismar Paulo, que também tragicamente perdeu sua vida.

