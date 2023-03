Casal que ficou ferido depois de elevador despencar na Bahia é internado em Presidente Prudente

Os dois filhos do casal também estavam no transporte no momento do acidente, nesta segunda-feira (27); família é moradora da maior cidade do Oeste Paulista. Elevador despencou com casal e crianças moradores de Presidente Prudente (SP) em hotel de destino turístico da Bahia

Corpo de Bombeiros

O casal prudentino que ficou ferido após um elevador despencar em um hotel, em Mata de São João (BA), está internado em um hospital particular de Presidente Prudente (SP). O acidente aconteceu nesta segunda-feira (27) e os dois filhos do casal também estavam no transporte.

Em nota à TV Fronteira nesta quinta-feira (30) a unidade de saúde disse que “eles estão estáveis e recebendo todos os cuidados necessários pela equipe de especialistas”. Informou, ainda, que os dois “estão realizando exames e avaliação médica”.

Os parentes das vítimas informaram que as crianças estão “bem e sob o cuidado de familiares”.

VEJA TAMBÉM:

Elevador despenca com casal e crianças em hotel de destino turístico da Bahia

Elevador despencou com casal e crianças moradores de Presidente Prudente (SP) em hotel de destino turístico da Bahia

Reprodução/Redes Sociais

O despencamento

O caso aconteceu nesta segunda-feira (27), quando o casal e os dois filhos, que estavam hospedados no Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte, ficaram feridos após o despencamento do elevador.

Segundo informações da Prefeitura de Mata de São João, as vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levadas para observação no Hospital Geral de Camaçari.

“Tivemos que cortar as portas do elevador usando o desencarcerador. Estabilizamos, extraímos as vítimas e as entregamos ao Samu, que acompanhou toda operação”, explicou o major BM Allan Guanais.

Elevador despencou com casal e crianças moradores de Presidente Prudente (SP) em hotel de destino turístico da Bahia

Reprodução/Redes Sociais

A prefeitura afirmou que ainda não há informações sobre a altura em que o elevador despencou e nem o motivo do acidente.

De acordo com informações de testemunhas, passadas para o Corpo de Bombeiros, o sistema de cabos rompeu e o elevador parou no fosso, com isso as vítimas teriam ficado presas no interior do equipamento.

Os bombeiros foram acionados às 9h e a ocorrência foi finalizada por volta de 11h. A produção da TV Bahia entrou em contato com o hotel e aguarda o posicionamento do estabelecimento sobre o caso.

Hotel

Em nota, o Hotel Via dos Corais informou que imediatamente após o ocorrido, a administração acionou o Samu e o Corpo de Bombeiros, a fim de viabilizar a transferência das pessoas que estavam na cabine do elevador panorâmico para um hospital da região, onde estão recebendo todos os cuidados devidos e sendo acompanhados por um representante do hotel”.

“A administração também providenciou e custeou a vinda dos familiares dos hóspedes à Bahia para tranquilizá-los. segundo o corpo clínico, todos os pacientes estão bem e seguem em observação. Fundado em 2005, o hotel lamenta profundamente o incidente e iniciou de imediato as investigações para apurar as causas do acidente”, acrescentou.

“A administração informa que, além da manutenção diária realizada por um funcionário, a última vistoria feita por uma empresa especializada ocorreu recentemente e a inspeção não identificou nenhum risco no elevador, que funciona através de sistemas hidráulicos. apesar de não se observar danos significativos na estrutura a olho nu, a polícia técnica iniciará a perícia a fim de apurar as reais causas do acidente”, concluiu.

Elevador despenca com casal e crianças em hotel de destino turístico da Bahia

Reprodução/Redes Sociais

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata