Casal que xingou e agrediu comissária durante voo a Paris é condenado a pagar danos morais

Um casal que destratou, xingou e agrediu uma comissária de bordo durante um voo internacional para Paris foi condenado pelo Poder Judiciário a pagar R$ 12 mil de indenização por danos morais à profissional.

De acordo com a sentença, os réus criaram uma confusão por causa dos assentos e causaram pânico aos demais passageiros. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

A comissária de bordo entrou com o processo em Joinville, no Norte catarinense. A sentença é de sexta (20) e foi divulgada pelo Poder Judiciário na terça-feira (24). O g1 entrou em contato com os advogados dos réus e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

Confusão e agressões

O voo ocorreu em maio de 2015, de São Paulo a Paris. De acordo com a sentença, a confusão começou quando o casal percebeu, no momento do embarque, que não sentariam lado a lado, junto com o berço do bebê.

A comissária de bordo se dispôs a solucionar o problema, mas viu que os passageiros não tinham comprado passagens numeradas na sequência e que os assentos que eles queriam já estavam ocupados.

Foi feita consulta e se verificou que a poltrona do réu era em outra fileira. A mulher, porém, disse que não queria ficar sozinha com o bebê.

Com as portas do avião já fechadas, a equipe pediu que os passageiros se sentassem e que, depois da decolagem, tentariam uma troca. Porém, segundo o Poder Judiciário, o réu passou a intimidar os comissários e cobrar uma solução imediata.

Um dos profissionais relatou no processo que o homem bloqueou o corredor e começou a gritar que queria descer da aeronave. Foi pedido que ele abaixasse o tom de voz, mas ele não atendeu, continuou a reclamar e gerou pânico aos demais passageiros e tripulação.

Além disso, o acusado começou a xingar a comissária com palavrões, e também segurou o braço dela com força. A situação foi contornada após outro casal aceitar trocar com os réus.

Decisão

Durante o processo, os acusados afirmaram que houve desentendimento, mas que não faltaram com respeito e decoro. Por essa razão, não caberia indenização por dano moral.

Porém, está anexado ao processo o Termo de Desembarque Compulsório de Passageiro, do qual se extrai o relato do comandante sobre a forma perturbadora e ameaçadora com que os réus agiram contra a equipe de comissários.

Dessa forma, o juiz Uziel Nunes de Oliveira decidiu que cada um dos dois acusados pagará R$ 6 mil de indenização à comissária.

