‘casal-rock’n-roll’-celebra-casamento-em-bar-ao-som-de-iron-maiden-e-com-figurino-preto:-‘expressando-nosso-sonho’,-diz-noiva

Cerimônia foi realizada no dia 4 de fevereiro, em Botucatu (SP), e foi comandada pelo Padre Beto, que foi excomungado da Igreja Católica por defender a diversidade sexual. Marisia Poli e Fábio Machado celebraram o casamento de forma inusitada em Botucatu (SP)

Um casal de roqueiros surpreendeu os convidados com escolhas nada convencionais para realizar o próprio casamento, em Botucatu (SP), dando um verdadeiro estilo rock’n roll à celebração.

No lugar da igreja, um bar balada; em vez do tradicional vestido branco de noiva, roupas pretas; já o som do Iron Maiden assumiu o lugar da marcha nupcial. Tudo isso conduzido por um padre excomungado da igreja católica por defender a diversidade sexual.

Ao g1, os professores Marisia Poli, de 46 anos, e Fábio Machado, de 43, contaram que a cerimônia um tanto quanto diferente foi a expressão de um sonho para o casal que está junto desde 2011.

“Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, não é mesmo? A alegria da minha filha e do meu marido durante todos os preparativos foram combustível, estávamos expressando nosso sonho”, comenta a noiva.

Noivos ao lado da filha durante cerimônia diferente em Botucatu (SP)

No entanto, nem sempre foi assim. Marisia lembra que, durante o período como namorados, deixou claro para o companheiro que casar nunca foi um “projeto de vida”.

“Na minha cabeça, casar era como o fim do mundo: uma mulher que se anula para cuidar da casa e do marido. Pleno século XXI, para que alguém precisava manter rituais como esse? Mas o Fábio, muito romântico, logo no primeiro mês de namoro, já veio com a ideia de que gostaria de, no futuro, se casar comigo. A princípio, eu dei risada”, revela.

Noivos celebraram casamento em bar balada de Botucatu (SP)

Com a insistência do companheiro através dos anos, Marisia revela que, em tom de ironia, um dia aceitou o pedido. “Falei pra ele: claro que vou me casar com você. Porém, haverá algumas condições: Eu irei usar um vestido preto e não quero a marcha nupcial para a minha entrada. Só caso se for ao som de “Highway to Hell”, do AC/DC”, relembra Marísia.

“Meu marido vem de uma família muito católica e com valores tradicionais. Para ele, o casamento era um sacramento do qual apenas a tradição deveria prevalecer e, obviamente, não aceitou as minhas condições”, diz a noiva.

O que Marisia mal podia imaginar é que a brincadeira anos mais tarde se tornaria real. Na celebração, realizada no dia 4 de fevereiro, os padrinhos entraram ao som de “Holy Diver”, do Dio, o noivo ao som de “Times Like These”, do Foo Fighter, a filha do casal com as alianças ao som de “Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana, e a noiva ao som de Iron Maiden. (Veja abaixo)

Noiva troca marcha nupcial por música do Iron Maiden em casamento com temática rock

Para um casamento tão diferente, óbvio que o convite também precisava ser fora do trivial. Um vídeo ao som de “Highway to Hell”, montado pelos próprios noivos, foi enviado a cada amigo ou familiar para participar e prestigiar a data, e a cerimônia “diferentona” foi muito bem aceita.

“Tive o cuidado de deixar explícita a informação de que seria um casamento repleto de rock, a ser realizado em um pub. Os convidados se sentiram felizes e pouco a pouco foram confirmando a presença. Não recebi nenhuma justificativa de não comparecimento por conta de ser um casamento fora dos padrões ou algo do tipo. Amigos e parentes contam que, ao serem questionados, enchem a boca e falam que compareceram ao evento”, diz Marisia.

Casal inova no convite de casamento com temática de rock em Botucatu

Com a presença de pouco mais de 100 pessoas, o casamento ficou a cargo do padre Roberto Francisco Daniel, conhecido como Padre Beto.

O celebrante escolhido foi excomungado pela Diocese de Bauru (SP), em abril de 2013, após divulgar vídeos na internet onde defendia temas polêmicos, como a união entre homossexuais, fidelidade e necessidade de mudanças na estrutura da instituição.

“Progressista, corajoso e muito inteligente. É um ídolo para mim. Assim que consegui seu contato, mandei rapidamente a seguinte mensagem: Padre Beto, acompanho toda a sua trajetória pelos jornais e pelas redes sociais e meu sonho é ter o meu casamento celebrado pelo senhor. Entretanto, será um casamento não tradicional”, revela.

Padre excomungado da igreja católica celebrou matrimônio

A noiva conta que o padre, “gentil e de fala assertiva”, respondeu que a única condição imposta para o casamento era que “os noivos deveriam se amar, sem se importar com mais nenhum detalhe e locais inusitados”, diz Marisa.

E assim foi, entre lustres imensos, paredes vermelhas e pretas, com direito a um balcão de bar, com muitos espelhos ao fundo e garrafas de bebidas diversas, o casamento foi celebrado sob o espírito rock’n roll em um bar balada. Para possíveis críticas a suas escolhas, Marisia rechaça qualquer arrependimento.

“Se tenho medo dos julgamentos e críticas? Não. Tenho mais medo de não seguir o meu coração, de não realizar meus sonhos. Espero sinceramente que outras mulheres, que muitas vezes sentem-se constrangidas em expressar seus sonhos e realizá-los, empoderem-se e tenham coragem para ir em busca de seus ideais”, comenta.

Cerimônia diferente foi a expressão de um sonho para o casal, em Botucatu (SP)

