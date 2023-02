‘Casamento em família’ estreia nos cinemas de Rondônia

Outros cinco filmes estão em cartaz nos cinemas do estado, entre eles: ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’. Cena de “Casamento em Família”, comédia com Emma Roberts

Divulgação/ Paris Filmes

A comédia romântica “Casamento em família” chega aos cinemas de Rondônia nesta quinta-feira (23).

A sinopse adianta que o romance de Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey) vai virar casamento. Mas quando os pais do casal chegam para o jantar em família percebem que já se conheciam. É que cada cônjuge dorme com o outro. Ao tentarem esconder dos filhos os seus casos extraconjugais, a noite se transforma num caos cômico.

Outros cinco filmes estão em cartaz nos cinemas do estado, entre eles: “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”.

Confira a programação

Porto Velho

Cine laser

Cine araújo

*Programações sujeitas à alterações sem aviso prévio

Ufficio Stampa