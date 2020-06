CasaPound: Già pronta la nuova base” il passo è breve e lo schema è lo stesso”

Dall’Esquilino a Ostia il passo è breve e lo schema è lo stesso: edifici pubblici abbandonati da tempo, occupati e trasformati da CasaPound in un fortino in nome dell’emergenza abitativa. Dopo l’atto di sgombero all’Esquilino, gli occhi sono puntati sul Area 121, l’ex Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare in via delle Baleniere a Ostia: due palazzine e alcuni prefabbricati del ministero della Difesa che dovevano essere il fiore all’occhiello residenziale sul mare di Roma e adesso sono occupate da CasaPound.

Tutto ha inizio il 20 aprile: in pochi giorni l’ex Villaggio Azzurro è diventato il nuovo quartier generale dei neofascisti in nome dell’emergenza abitativa, ma il timore di residenti e associazioni è che sia un pretesto per rifarsi una nuova sede a Ostia visto che si sapeva che il palazzo occupato nel 2003 all’Esquilino era bruciato.

L’allarme arriva dall’Associazione nazionale partigiani italiani. “CasaPound va sgomberata da Ostia perché non deve avere nessun rifugio dove scappare strumentalizzando ancora l’emergenza abitativa ” , spiega Fabrizio De Sanctis presidnete Anpi. Anche Giovanni Zannola consigliere comunale del Pd lancia l’allarme: “L’area di via delle Baleniere potrebbe diventare la nuova sede nazionale: a Ostia hanno una forte rappresentanza ” . Dal punto di vista cronologico, l’occupazione capita a fagiolo.

Poco importa che in quella palazzina ci abitasse un senzatetto, Paolo, subito cacciato via: eppure sarebbe stato proprio lui a far entrare i simpatizzanti di CasaPound che devono aver fiutato subito l’occasione. Del resto il disagio sociale e l’emergenza abitativa è un problema serio a Ostia ma è anche uno strumento politico e CasaPound non è nuova a manifestazioni eclatanti in nome del diritto alla casa anche in contesti dove è difficile, se non impossibile, capire dove finisce la legalità e inizia l’illegalità.