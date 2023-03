Casarão da Memória de Suzano tem feira neste sábado

Público poderá comprar artesanato, plantas, flores, antiguidades e comidas típicas da região. Visitantes também poderão conhecer mais sobre a história da cidade em visita guiada pelo prédio. Artesanatos, plantas, flores, antiguidades e comidas típicas da região estarão à venda no Casarão da Memória, em Suzano

Moradores de Suzano poderão aproveitar a Feira do Casarão da Memória que acontece neste sábado (11). A atração é uma opção de entretenimento sempre das 10h às 17h. O público poderá participar de visitas guiadas ao interior do Casarão.

A feira terá peças de artesanatos, plantas, flores, antiguidades que serão expostas à população e terão a assinatura dos artesãos integrantes da Associação de Artesanato Afetivo Casarão. A estrutura será montada nos jardins da unidade.

A gastronomia também promete agradar o público que for conferir a feira. Entre as opções no cardápio, estarão o Cafézinho Glicério, coado na mesa com chantilly e rapadura; o bolo de cerejeira de chocolate e creme; o sanduíche natural do Tietê; e a torta salgada Baruel, de frango com milho caipira.

Na visita guiada ao espaço, os visitantes serão convidados a uma viagem pela história da cidade, conhecendo o passo a passo da formação da sociedade suzanense. Nas salas da unidade, será possível apreciar os registros da chegada dos imigrantes, os detalhes da emancipação do município, ocorrida em 1949, e o mobiliário do gabinete do primeiro prefeito, Abdo Rachid, além da pesquisa sobre o desenvolvimento da imprensa regional.

A feira vai acontecer todos os sábado. O Casarão da Memória Marques Figueira fica na Rua Campos Salles, 547, Centro. Mais informações pelo telefone 4748-6949.

