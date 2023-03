Casarão da Memória, em Suzano, faz festival em homenagem ao mês da mulher

Evento começa nesta quinta-feira (9) e vai até este sábado (11), com visitas guiadas, comidas típicas, teatro, dança e música ao vivo. Festival Cultural do Casarão da Memória começa nesta quinta-feira (9), em Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, em Suzano, realiza o primeiro Festival Cultural do ano. O evento começa nesta quinta-feira (9) e vai até sábado (11). Para esta edição, estão agendadas atividades para celebrar o mês da mulher, que incluem dança e música, e outras atividades culturais, como a visita guiada, exposição e apresentações teatrais.

No local ainda haverá um cantinho voltado à gastronomia para os convidados apreciarem as comidas típicas da região.

O espaço fica na Rua Campos Salles, 547 – Centro.

Confira a programação completa

9 de março

Nesta quinta já houve visitação guiada pelo interior do prédio do Casarão e o “Teatro Memórias da Casa”. Para encerrar o dia, haverá o workshop “Danças Circulares Sagradas”, às 18h30.

10 de março

Nesta sexta-feira (10), das 13h às 16h, o público poderá entender como se formou a cidade de Suzano com o apoio dos registros históricos dispostos nos mobiliários, fotos e relatos da imprensa, destacando para os elementos que revelam a participação de japoneses, italianos e nordestinos no desenvolvimento do município. As visitas serão às 13h e 19h.

O “Teatro Memórias da Casa” também será realizado em dois horários: às 10h e 14h. O café que fica dentro das instalações do Casarão terá almoço às 12h, pizza artesanal às 18h e comidas de boteco com a culinarista Sonia Molteni, além de vinhos do Sul do Brasil e queijos Canastra.

Para encerrar a programação, haverá música ao vivo com a dupla “Chiquinho & Teresa” e a “Banda Geraes” às 19h30.

11 de março

O último dia das atrações reserva a mesma programação, porém com outras três atividades que ocorrem somente nesse dia: a primeira é a Feira do Casarão, entre 10h e 17h, a mesma que teve início no último sábado (04) e acontecerá ao longo do ano; a segunda reserva atividades de artesanato, que começam às 15h, e, por fim, haverá a apresentação musical da Banda “Forró das Minas”, atração dedicada ao mês da mulher, que encerra o evento em show marcado para as 19h30.

Vittorio Ferla