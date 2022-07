Le casarecce con calamari e melanzane sono un primo piatto tipico della cucina siciliana. Un primo piatto dal sapore originale facile da realizzare, dove l’abbinamento dei calamari alle melanzane, rigorosamente fritte, insieme ai pomodorini, danno vita ad un piatto estremamente colorato e invitante.

Casarecce calamari e melanzane

Ingredienti:

360 gr di casarecce

500 gr di calamari

2 melanzane

8-9 pomodorini

1 spicchio d’aglio

Vino bianco

Olio evo

Sale

Prezzemolo

Procedimento:

Per preparare le casarecce con calamaro e melanzane, iniziate a lavare le melanzane, eliminate la parte superiore, e senza sbucciarle tagliatele a dadini non troppo piccoli.

Sistematele in un colapasta, aggiungere del sale, e lasciarle riposare per circa trenta minuti.

Trascorso questo tempo sciacquatele, strizzatele e tamponatele con un canovaccio.

Friggete i dadini di melanzane in olio ben caldo, disponeteli su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Nel frattempo dedicatevi alla pulizia dei calamari, lavateli accuratamente sotto abbondante acqua corrente, e tagliarli a pezzetti, lavate e dividete a metà anche i pomodorini.

In una capiente padella, mette l’olio evo, unite lo spicchio d’aglio, fate rosolare, appena biondo eliminatelo. Unite i calamari fate rosolare per un paio di minuti, aumentate la fiamma e sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato, unite i pomodorini, coprire la padella e fate cuocere per circa cinque minuti, mescolate, unite le melanzane, regolate di sale spegnate la fiamma e lasciate insaporirei il tutto.

Lessate la pasta in abbondante acqua leggermente salata, colatela al dente direttamente nella padella, spadellate per un paio di minuti, se occorre unite qualche cucchiaio d’acqua di cottura della pasta. Impiattate, completando il piatto con il prezzemolo tritato.

L’articolo Casarecce con i calamari alla siciliana, il piatto estivo e veloce che unisce tutti i gusti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.