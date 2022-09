Le casarecce ai fiori di zucchine e prosciutto cotto sono un primo piatto gustoso e facile da realizzare. Un primo piatto nutriente, perfetto per un pranzo in famiglia o con amici, un modo diverso di cucinare i fiori che spesso troviamo sulle zucchine. Ovviamente ci sono svariate ricette, su come preparare la pasta con i fiori di zucchine, di seguito vi lascio la mia, che ho preparato in occasione di una cena improvvisata, con ingredienti che avevo in casa, il risultato è stato ottimo, unica pecca che erano pochi, pertanto niente bis.

Casarecce prosciutto cotto e zucchine, Ingredienti:

320 gr pasta tipo casarecce

Olio evo

Una noce di burro

150 gr prosciutto cotto (un pezzo)

150 gr formaggio spalmabile

Noce moscata

Fiori di zucchine

Parmigiano grattugiato

Sale

prezzemolo

Procedimento:

Per preparare le casarecce con prosciutto cotto e fiori di zucchina, iniziate a prelevare i fiori dalle zucchine, lavateli e tagliateli,

tagliate anche il prosciutto cotto a dadini.

In una capiente padella, mettete l’olio evo e la noce di burro e fatela sciogliere a fiamma media.

Unite il prosciutto cotto e fate rosolare per un paio di minuti, mescolando spesso, in modo da ottenere una crosticina superficiale uniforme, unite i fiori delle zucchine,

mescolate e continuate la cottura, spegnete la fiamma e unite il formaggio cremoso, un pizzico di noce moscata ed infine regolate di sale.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, colatela al dente direttamente nella padella, se occorre unite un poco d’acqua di cottura.

Spadellate per un minuto a fiamma media, spegnete la fiamma e unite il parmigiano,

Impiattate completando con il prezzemolo tritato.

Casarecce prosciutto cotto e zucchine, l’idea salva cena, facile e veloce. Come farla super cremosa senza panna scritto su Più Ricette da Michele.