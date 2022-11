casarecce-salsicce-e-radicchio,-si-prepara-mentre-cuoce-la-pasta.-buono-e-cremoso

Un primo piatto gustoso, facile da preparare. Un piatto da gustare ai primi freddi, accompagnato da un buon calice di vino rosso. Un primo piatto da preparare velocemente, infatti potete preparare il condimento nel frattempo che l’acqua per cuocere la pasta bolle, e il successivo tempo per cuocerla. Ci sono diverse varianti, con o senza besciamella, con il peperoncino piccante o meno, con le noci, per dare una nota croccante, sostituire la salsiccia con pancetta o guanciale, oppure preparare il condimento senza carne. Di seguito andremo a preparare questo piatto, con pochissima besciamella e le noci tritate.

Casarecce salsicce e radicchio, Ingredienti:

180 gr di casarecce

100 gr di salsiccia

100 gr di radicchio

2 cucchiai di besciamella

5 noci

½ cipolla

Pecorino grattugiato

Olio evo

Sale

Procedimento:

Prima operazione, pulire il radicchio, eliminando eventuali foglie non buone. Sciacquare le foglie sotto abbondante acqua corrente, asciugarle, e tagliarle a striscioline, eliminando eventuali parti più dure.

In una capiente padella mettete un giro d’olio evo, la cipolla tritata finemente. Appena inizia ad appassire, unite la salsiccia sbriciolata, fatela rosolare da tutte le parti, sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato, unite il radicchio, e fatelo cuocere a fiamma media per qualche minuto,

unite la besciamella, regolate di sale e amalgamate il tutto, unite anche le noci tritate grossolanamente, conservandone un paio per guarnire il piatto finale.

Cuocete la pasta al dente, colatela direttamente nella padella, se occorre unite un poco d’acqua di cottura.

Spegnete la fiamma, unite anche il pecorino,

amalgamate, servite ben caldo, completando il piatto con altre noci tritate e pepe macinato al momento.

