Casas atingidas por deslizamento de terra em Ferraz estão em área de risco, segundo bombeiros; buscas por homem soterrado continuam

Um homem de 40 anos foi soterrado após um deslizamento de terra atingir duas casas na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, nesta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros informou que os imóveis atingidos estão localizados em uma área de risco. Os trabalhos para localizar a vítima continuam.

De acordo com a polícia, a vítima é Ednei Gomes, de 40 anos, que mora em um dos imóveis atingidos com as duas filhas, uma de 15 e outra de 20 anos. Segundo a irmã mais velha, a irmã mais nova teve escoriações leves, foi encaminhada para o hospital e foi liberada. Ela também afirmou que ela, o pai e a irmã estavam dentro de casa quando houve o deslizamento.

Retroescavadeiras e caminhões estão no local para retirar a lama e facilitar o acesso aos imóveis atingidos. O tenente Luiz Carlos Alves de Melo, do Corpo de Bombeiros, comentou sobre as dificuldades em acessar a casa de Ednei.

“Chegamos no local, fomos uma das primeiras viaturas no local e por meio de filmagens percebemos que o barranco que ficava em cima da casa desabou e acabou comprometendo a estrutura das duas residências que vocês estão vendo ali atrás. E acabou soterrando o senhor Ednei. Então, nós estamos com a equipe da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Secretaria de Segurança Urbana. Agradecer ao senhor Marcelo, porque nos forneceu os meios, enquanto nós fornecemos o efetivo de 22 bombeiros preparados pra ocorrência de desastre e estruturas colapsadas. É uma área de risco e, por meio desse apoio logístico, conseguimos iluminação, água e alimento pra podermos trabalhar o quanto for necessário pra tirar o senhor Ednei de lá”.

O tenente também afirma que, devido às dificuldades em acessar o local, as máquinas estão em uma parte e os bombeiros na outra. “São duas casas. A primeira, onde a retroescavadeira está atuando, e uma outra, na parte de trás. Vocês estão vendo as máquinas da prefeitura aqui mas os nossos bombeiros estão trabalhando em revezamento na parte traseira, buscando por sinais de vida do senhor Ednei”.

“A primeira e maior dificuldade já foi sanada, que são os meios logísticos, a organização pra trazer maquinário pesado, fazer a retirada de terra e empenhar o efetivo da melhor forma possível. Isso já tá sendo feito e, com essa organização aqui, com esse cenário de ocorrência, nós conseguimos trabalhar o quanto for necessário. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver um trabalho pesado aqui do Corpo de Bombeiros, nós não vamos desistir até encontrar o senhor Ednei”.

Durante as buscas por Ednei, os bombeiros resgataram um cachorro que estava nos escombros.

As três famílias que viviam nas casas estão desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que choveu 65 milímetros nesta tarde e que também houve um deslizamento na cidade na Vila Cristina.

Equipes da Polícia Militar também acompanham os trabalhos dos bombeiros.

