CASCHERA SPA E SKY LIMIT: IL BELLO DEL LUSSO

Motori, relax, cibo e vino. Paolo Caschera, titolare di Caschera SPA e Gabriele Morabito di Skylimit Rent, siglano un importante accordo per il mercato del lusso italiano.

Una importante occasione d’incontro e condivisione ma anche un’opportunità di network tra imprenditori, in un contesto elegante e prestigioso, quale quello di Palazzo Montemartini Roma, a Radisson Collection Hotel, impreziosito dalle calde atmosfere degli allestimenti realizzati da Paola Canale, che ha coinvolto giornalisti, istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo e del web, che hanno provato le strepitose Lamborghini, Ferrari, Porsche, meravigliose supercar esposte nel Piazzale dell’hotel e visitato gli eleganti spazi della SPA, fissando appuntamenti per un test drive o per un trattamento rilassante, degustando le prelibatezze dello chef del Senses Restaurant & Lounge Bar, accompagnate della selezione di deliziosi vini delle Cantine Statti tra selfie e video della serata.

Tra i numerosi ospiti della serata, accolti da Erika Gottardi e Massimiliano Piccinno, l’attore Graziano Scarabicchi, il membro del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico Giuseppe Pietrafesa, l’attore e conduttore televisivo Livio Beshir, il Presidente di FederSPA Bruno Lanfranco, la psicoterapeuta Irene Bozzi in compagnia dell’imprenditrice Elena Aceto di Capriglia, gli artisti Ilian Rachov e Roberto di Costanzo, l’attore Alex Partexano, la Principessa Conny Caracciolo, la manager dello spettacolo Daniela Manfredi con l’influencer Desirèe Manfredi.

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel è un palazzo d’epoca riportato a nuovo splendore, dove storia e design contemporaneo convivono creando atmosfere affascinanti, per un’oasi urbana nel centro di Roma: il palazzo si cela in un’area privata attraversata dalle Mura Serviane, accanto alle Terme di Diocleziano e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con 82 camere e suite, il Senses Restaurant & Lounge Bar, che offre anche area all’aperto, la Spa Caschera, sale per riunioni ed eventi e la panoramica Terrazza Montemartini.

Parte del gruppo Ragosta Hotels Collection, che include La Plage Resort Taormina, l’Hotel Raito Amalfi Coast e il Relais Paradiso a Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana, Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel opera con Radisson Hospitality AB secondo il contratto di licenza internazionale con Ragosta Hotels Collection nella collezione premium di hotel eccezionali situati in luoghi unici.

Caschera SPA, azienda specializzata nel Luxury SPA e nell’ Hospitality Management, nasce nel 2006 dall’intuito e dalla professionalità di Paolo Caschera, imprenditore del Benessere, appassionato di SPA e professionista di settore che ha scelto di ispirare la sua filosofia aziendale a tre valori:

Stile – Competenza – Ospitalità

elementi nei quali Paolo Caschera si è da sempre distinto per le caratteristiche innovative legata al suo modello di business.

Sky Limit Rent, è una importante ed affermata realtà, condotta da giovani imprenditori che propongono il noleggio di supercars ma anche di auto di serie, a breve e lungo termine. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Audi. Tutto il mondo delle dream cars a disposizione per realizzare il sogno di un giorno, una settimana, un mese o per sodisfare le esigenze di una mobilità quotidiana per periodi più lunghi. Per Sky Rent, il cielo è l’unico limite.

Paola Canale

Wedding & Corporate Event Planner, Paola Canale è Bridal Coach, Event Stylist e svolge la sua professione tra Reggio Calabria, Bologna e Roma. È consulente certificata in galateo aziendale e responsabile per la Calabria di Etiquette Italy e, attualmente, è responsabile del cerimoniale e dell’organizzazione del gala dinner per l’ambiente voluto dalla Foundation Prince Albert II di Monaco a Reggio Calabria.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza ma da quindici anni segue la sua più autentica passione occupandosi, con grande entusiasmo, di organizzazione di eventi. Nel corso della sua importante esperienza ha acquisito tutte quelle competenze che devono necessariamente affiancare la creatività e la passione, per dirigere uno staff di affiatati professionisti ed arrivare alla perfetta realizzazione di entusiasmanti progetti di eventi, in particolare di matrimoni da sogno, che Paola ama studiare e personalizzare nei minimi particolari affinché possano essere davvero indimenticabili.

Una maniacale attenzione ad ogni particolare, la paziente cura dei dettagli e la continua ricerca della bellezza hanno portato Paola Canale a soddisfare una clientela sempre più vasta ed internazionale, e a specializzarsi in Business Etiquette, fino ad aprire la sede calabrese di Etiquette Italy presso Villa del Cavaliere, la splendida dimora storica di proprietà della sua famiglia che gestisce come raffinata location per eventi e matrimoni di grande impatto estetico ed emozionale.

Cantine Statti

L’antico nome della Calabria, “Enotria Tellus”, cioè Terra del vino, è il biglietto da visita di questo affascinante territorio da sempre vocato alla produzione enologica.

Da oltre duemila anni la storia agricola della Calabria s’intreccia con quella del vino, e dal 1700 la Famiglia dei Baroni Statti vive sugli stessi cinquecento ettari. La famiglia Statti ha svolto un ruolo determinante nell’economia calabrese e da oggi Alberto e Antonio Statti hanno scelto di capitalizzare il legame profondo con la storia e la tradizione del territorio con lo sguardo sempre proiettato verso il futuro e l’innovazione. Dalla passione per il vino e l’attenzione per l’ambiente, attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili d’avanguardia (centrali a biomassa e impianti fotovoltaici), unica nella nostra regione, la rende un’azienda verde ed ecosostenibile. La particolare attenzione all’ambiente attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili d’avanguardia, uniche nella nostra regione, la rende una meta per turisti amanti ti mete green ed ecosostenibili. Visitare Statti significa entrare a far parte di una realtà moderna, un laboratorio di ricerca e d’avanguardia a cielo aperto, ma dai ritmi antichi e dai sapori genuini.

