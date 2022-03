case-annuncia-il-lancio-della-nuova-gamma-di-escavatori-cingolati-serie-e

CASE Construction Equipment ha annunciato il lancio della nuova gamma di escavatori cingolati Serie E. Progettata grazie a un’esperienza nel movimento terra lunga 180 anni unita alle sue competenze di produzione e ai riscontri dei clienti, la Serie E di CASE comprende ben sette nuovi modelli da 13 a 30 tonnellate: CX130E, CX160E, CX180E, CX210E, CX240E, CX250E e CX300E.

Tra le funzionalità leader di mercato ci sono i nuovi motori FPT Industrial (FPT) Stage V, il nuovo design della cabina con una migliore esperienza di guida, i comandi e le impostazioni idrauliche perfezionati, una struttura della macchina e il sottocarro ottimizzati, oltre a una nuova gamma completa di servizi CASE® Service Solutions. Per i clienti, la nuova Serie E significa maggiore controllabilità, affidabilità, comfort dell’operatore, efficienza, produttività e miglior costo totale di proprietà (TCO).

“I nostri clienti devono affrontare sempre nuove sfide, in un ambiente sempre più competitivo. Per questo motivo, chiedono a CASE di sviluppare macchine che offrano i più alti livelli in fatto di tempo di attività, efficienza e produttività”, spiega Egidio Galano, Product Management Director presso CASE Construction Equipment Europa, CNH Industrial. “Per soddisfare queste esigenze, abbiamo sviluppato la Serie E, al fine di offrire eccellenza, efficienza e risparmi”.

Controllabilità, produttività, affidabilità: una soluzione integrata per affrontare le sfide del mercato

La nuova gamma Serie E dispone di numerose funzionalità che si integrano e lavorano insieme, per offrire ai nostri clienti il massimo a livello di tempi operativi, produttività e redditività. Combinati insieme, i nuovi motori FPT Stage V, l’impianto idraulico intelligente di CASE (CIHS, CASE Intelligent Hydraulic System), le nuove modalità di lavoro, le funzioni telematiche, il design ottimizzato dei comandi in cabina e la migliore visibilità portano a maggiori controllabilità e precisione. E ciò, a sua volta, rende le operazioni più sicure, più produttive e più redditizie. La nuova Serie E offre ai nostri clienti un vantaggio competitivo.

L’impianto CIHS, una funzionalità all’avanguardia presente già nella precedente generazione, è ora integrato con quattro modalità di lavoro, con impostazioni idrauliche aggiuntive e personalizzabili, in grado di regolare la priorità del flusso per i movimenti del braccio, del bilanciere o di rotazione, il tutto controllabile dall’operatore. La modalità Super Power (SP) migliora l’efficienza e offre la massima produttività, la modalità Power (P) fornisce potenza extra quando serve e la modalità Lifting (L) ottimizza la movimentazione di materiale. Quando si utilizza insieme ai nuovi motori FPT, la modalità Eco (E) offre notevoli risparmi di carburante, su alcuni modelli fino al 17%.

Vantaggi in fatto di emissioni, produttività e TCO grazie ai motori FPT Stage V

Case conferma la collaborazione di lungo corso con FPT, leader nella progettazione di sistemi di propulsione per macchine da costruzione. Ogni nuovo modello della Serie E è dotato dei più potenti ed efficienti motori Stage V. I modelli da 13-18 tonnellate sono dotati del motore N45 da 4,5 litri, appartenente alla nuova serie NEF, mentre il motore N67 da 6,7 litri, della stessa famiglia di motori, alimenta i modelli da 21-30 tonnellate.

Nel descrivere il cuore pulsante della nuova Serie E, Egidio Galano ha illustrato le nuove vaste funzionalità dei motori FPT: “Case ha introdotto una soluzione priva di ricircolo dei gas di scarico (EGR), offrendo così una maggiore efficienza durante la combustione del carburante. Se utilizzata insieme alla funzionalità di riduzione catalitica selettiva (SCR), la Serie E offre vantaggi senza precedenti in termini di costo totale di proprietà (TCO)”.

La nuova Serie E è dotata della soluzione HI-eSCR2, il sistema di post-trattamento brevettato da FPT che non necessita di manutenzione ed è progettato per durare. Non sono richieste né operazioni di pulizia meccanica né di sostituzione, per tutto il ciclo di vita.

CASE ha anche migliorato l’esperienza di assistenza tecnica, raddoppiando gli intervalli di manutenzione fino a 1.000 ore per olio motore, filtri del carburante e filtri dell’olio.

I nuovi motori FPT Stage V sono pensati per offrire soluzioni di alimentazione flessibili per i clienti, in particolare per quelli che operano in aree con normative locali molto rigide. Tutti i modelli della Serie E possono essere alimentati con carburanti tradizionali o alternativi, come i sempre più popolari oli vegetali idrotrattati (HVO).

Un’esperienza operatore rivoluzionaria unita a maggiore comfort e sicurezza

Oltre alle nuove modalità di lavoro, la Serie E offre all’operatore maggiori livelli di comfort e visibilità. La cabina è dotata di molte nuove funzionalità, che migliorano l’esperienza generale dell’operatore. Accesso migliorato, un nuovissimo monitor LCD da 10 pollici con 5 pulsanti configurabili, nuovo design dei comandi, console di comando sospesa, sistema di climatizzazione migliorato e vani portaoggetti più ampi.

Tutti i modelli della Serie E offrono le stesse funzionalità a livello di comfort e sicurezza della precedente generazione di escavatori cingolati: sono spaziosi e confortevoli, con sedili ergonomici completamente regolabili, posizione del bracciolo ottimizzata e comandi a joystick. La visibilità sul lato destro era già ottima, ora è eccellente. La protezione dell’operatore resta una priorità ed è garantita da CASE con funzionalità di sicurezza di serie, come il sistema di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) di livello 2. “La gamma della Serie E di CASE porta il comfort dell’operatore a un livello superiore”, aggiunge Galano.

Tempi operativi più lunghi si traducono in maggiore redditività, grazie a CASE Service Solutions

I nostri clienti possono godere di un ulteriore vantaggio competitivo generato dalla produttività, dalla redditività e dai tempi operativi della nuova gamma di escavatori cingolati della Serie E di CASE. CASE Service Solutions è una gamma di servizi post-vendita connessi e non connessi, a supporto dell’esperienza cliente.

Il modem bidirezionale permette di utilizzare CASE SiteConnect e CASE SiteWatchTM, uno strumento completo per la gestione della flotta. La soluzione include funzioni di geolocalizzazione, possibilità di garantire la sicurezza della flotta tramite geo-fence (o “recinto virtuale”), ricezione di allarmi relativi a utilizzi non autorizzati e redazione di report flessibili. I report personalizzabili possono includere indicatori chiave di prestazione (KPI) come consumo di carburante, tasso di utilizzo, ore di utilizzo della macchina e tempi di fermo, in modo che la produttività e la redditività possano essere sempre monitorate e ottimizzate. I dati sono facilmente accessibili tramite un portale.

CASE SiteConnect migliora i dati di telemetria utilizzati dal team Uptime Center di CASE per fornire ai concessionari allarmi basati sulle prestazioni della macchina. È possibile intervenire rapidamente per ridurre al minimo il tempo di inattività, dal momento che i concessionari possono accedere ai dati della macchina da remoto e apportare modifiche in modo tempestivo. Ciò permette ai concessionari di gestire proattivamente le macchine dei clienti, aumentandone il tempo di attività. Sia SiteWatch che SiteConnect sono dotazioni di serie della nuova gamma Serie E.

I clienti dormono sonni tranquilli anche grazie a CASE Care, CASE Protect e CASE Fluid Analysis. CASE Care è un programma di manutenzione programmata standard, che comprende pezzi di ricambio e lubrificanti originali. Il programma è portato avanti grazie al supporto, alla logistica e alle competenze tecniche dell’ampia rete di concessionari CASE. CASE Protect è un programma di estensione di garanzia e CASE Fluid Analysis serve a prevenire guasti gravi, ottimizzando l’affidabilità del bene ed estendendone la durata operativa.

“CASE Service Solutions è un programma pensato per mantenere i mezzi dei clienti al massimo della condizione, garantendo un migliore tempo di attività senza costi imprevisti e ottimizzando la redditività”, conclude Peter Garry, Aftermarket Solutions Director per l’Europa. “CASE Protect e CASE Fluid Analysis sono disponibili per i clienti di tutta Europa. CASE Care è al momento disponibile in alcuni mercati selezionati, ma presto sarà disponibile in tutta Europa”.

