case-bruciate,-riapre-la-strada

Pesaro, 16 marzo 2023 – Riapre o stasera o al più tardi domattina Strada di Case Bruciate, la via che taglia in due la frazione. Lo comunica l’assessore alla Viabilità, Enzo Belloni. La strada è chiusa dallo scorso lunedì 6 marzo, per i lavori che Marche Multiservizi sta facendo nell’ambito delle opere compensative concordate da Comune di Pesaro e Società Autostrade per l’ampliamento dell’Autostrada A14.

In quel tratto, da 11 giorni, gli operai di Mms stanno realizzando le nuove condutture per acqua e gas. Sospiro di sollievo per tutti gli operatori e i residenti che da quasi due settimane devono circumnavigare la zona per raggiungere negozi, fabbriche o abitazioni.

Ma i problemi non sono finiti: prossimamente, non si sa quando, la strada verrà di nuovo interrotta, stavolta però con senso unico alternato, per rimuovere le vecchie condotte.

