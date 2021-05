Immaginate la casa di Heidi tra i monti svizzeri o quella di Huckelberry Finn, lungo il fiume Mississippi. Immaginatele nei dettagli, negli arredi, negli oggetti quotidiani, come avete sempre pensato, leggendo i libri di cui questi personaggi sono protagonisti, che potessero essere. Ora potete vederle. L’Ippocampo pubblica Il libro delle case straordinarie dello scrittore giapponese Yoshida Seiji, un viaggio sulle ali della fantasia all’interno di case piccole quanto un seme o gigantesche come un castello, appartenenti a luoghi e tempi diversissimi fra loro, abitate da personaggi bizzarri o realistici. Da guardare per sognare. Proprio come faceva lo scrittore, che fin da bambino si appassionò alle case della grande letteratura, capaci di spalancare per ogni lettore un immaginario che apparterrà solo a lui, uno spunto per creare storie uniche nel loro genere. Come guida ci sono le didascalie, e le bellissime illustrazioni sono mondi in cui perdersi, da osservare a lungo per cogliere ogni sfumatura.

«Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici meravigliosi, dai volumi illustrati per l’infanzia ai romanzi. Ho letto più volte libri come Le avventure di Huckleberry Finn, Heidi e Momo, prestando grande attenzione a ogni frase, soffermandomi su ogni illustrazione, anche la più piccola, e immaginando, come in un sogno, ogni dettaglio dei mondi che vi venivano descritti: la capanna di Huck, il rifugio sulle montagne di Heidi, la Casa di Nessun Luogo di Master Hora. In questo libro ho voluto presentare delle ‘case’ uniche, che possano risvegliare nel lettore quell’eccitazione che provavo io da bambino, accettandone la straordinarietà. Il libro abbraccia storie differenti ambientate in periodi e luoghi diversi, così che ad ogni pagina si può entrare in una storia tutta nuova».