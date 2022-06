case-vicino-al-mare-a-1-euro-in-sicilia-e-sardegna:-ecco-come-averle-subito.-e’-corsa-a-prenderle

Avete sempre voluto una casa al mare ma non avete mai avuto la possibilità di acquistarla? A quanto pare adesso si può, e con solo 1 euro. Aderiscono all’iniziativa alcuni comuni situati a poca distanza dal mare, che abbracciano un range di distanza entro i 50 km. Il team del sito Case a 1 euro ha pensato a tutto ed ha preparato una lista delle case effettivamente acquistabili ad una cifra del genere, a pochi passi dal mare.

La Sicilia, è uno dei luoghi italiani perfetti in cui acquistare una casa. Trattandosi di un’isola, nessuna sarà davvero distante dal mare. O meglio, la distanza sarà sempre contenuta. Inoltre potrete approfittare di un clima mediterraneo e mite tutto l’anno, con temperature mai troppo alte. In Sicilia, l’estate inizia ad aprile!

Ecco la lista dei comuni siciliani da quelli più lontani a quelli più vicini:

Gangi (45 km)

Bivona (40 km)

Caltagirone (40 km)

Salemi (38 km)

Castiglione di Sicilia (32 km)

Canicattì (30 km)

Castel di Lucio (29 km)

Sambuca di Sicilia (29 km)

Grotte (26 km)

Racalmuto (26 km)

San Piero Patti (20 km)

Pettineo (6 km)

Saponara (6 km)

Itala (2 km)

Augusta (1 km)

Anche la Sardegna sarebbe un luogo ideale. Il buon cibo, i meravigliosi paesaggi, il mare caraibico sono oggetto di desiderio di tantissime persone. Le sue spiagge sono tra le migliori di tutto il continente ed i suoi borghi godono di grande fascino e folkrore. Troverete le bandiere della Sardegna in ogni angolo dell’isola.

Ecco i comuni disponibili e la loro distanza dal mare:

Romana (40 km)

Montresta (32 km)

Nulvi (20 km)

Sempre in zona sud Italia, ci sono altre 5 regioni i cui comuni permettono di acquistare una casa a 1 euro: parliamo di Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo e Lazio. Alcuni paesi sono situati nell’entroterra, ma questo non deve spaventarvi. La distanza dal mare è comunque molto bassa. Anche qui potrete godervi prelibatezze tradizionali, meravigliose serate in spiaggia e una cultura musicale e popolare che non ha rivali. I comuni interessanti in questo caso sono:

Rose (42 km)

Maenza (39 km)

Casoli (28 km)

Cinquefrondi (24 km)

Altavilla Salentina (22 km)

Belcastro (20 km)

Caprarica di Lecce (17 km)

Santi Cosma e Damiano (13 km)

Albidona (11 km)

Taranto (1 km)

Per quanto riguarda il Nord Italia c’è la possibilità di comprare casa al mare ad 1 euro ma solo 3 comuni rientrano in effetti nel programma:

Montieri (42 km)

Triora (33 km)

Pignone (16 km)

Per chi ama un clima meno caldo, questi comuni faranno al caso vostro. Spesso quando pensiamo al mare e alle vacanze, ci proiettiamo automaticamente al Sud, senza considerare che anche il Nord gode di meravigliosi paesaggi.

Ecco come aderire al programma

Per aderire al programma e all’iniziativa è necessario correre sul sito di Case a 1 euro e aderire alle iniziative dei vari comuni selezionati. È disponibile anche un libro guida e-book, acquistabile anche in inglese per eventuali turisti interessati, che aiutano proprio nel processo d’acquisto. Ogni comune ha dei bandi attivi per permettere di comprare case. Altri bandi scadono poi automaticamente una volta vendute. Se investire nel mattone è sempre stato il vostro sogno, adesso non vi resta che realizzarlo, e in un modo super rapido e vantaggioso.

Vi è stato utile l’articolo? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Case vicino al mare a 1 euro in Sicilia e Sardegna: Ecco come averle subito. E’ corsa a prenderle proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.