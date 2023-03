Casina, è ai domiciliari ma gli trovano droga in casa

Casina (Reggio Emilia), 12 marzo 2023 – Era stato arrestato a fine novembre 2022 per spaccio di un etto e mezzo di cocaina, oltre un chilo di hascisc e quattro chili di marijuana. E lo scorso 15 febbraio aveva ottenuto i domiciliari in un’abitazione di Casina col divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e la possibilità di un colloquio settimanale, in casa, con la fidanzata. Ma un ragazzo ventenne non solo ha violato il divieto comunicativo ma addirittura si è fatto recapitare droga a domicilio. I carabinieri gli hanno rinvenuto in casa una quarantina di grammi di hascisc e uno di marijuana. Situazione segnalata alla magistratura, che ha fatto scattare la custodia cautelare in carcere, eseguita l’altro pomeriggio dai carabinieri di Casina. Il controllo domiciliare si è verificato domenica scorsa, trovando in casa la fidanzata, la stessa che si era recata dal giovane il giorno prima. Ma un odore sospetto ha fatto scattare un ulteriore accertamento, scoprendo la droga sul balcone, in una scatoletta. La segnalazione all’autorità giudiziaria ha fatto finire in cella il ventenne.

Mata