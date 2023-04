Caso Amanda Albach: acusados de matar e enterrar jovem em praia de SC vão a júri

Natural do Paraná, Amanda foi assassinada com ajuda de uma amiga dela em novembro de 2021. Corpo foi enterrado em Imbituba. Amanda foi vista pela última vez em balada de Santa Catarina

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) confirmou que o trio acusado de matar Amanda Albach, de 21 anos, vai a júri popular. Natural do Paraná, a jovem foi assassinada e enterrada na praia em novembro de 2021 em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. A informação sobre o julgamento foi divulgada pelo órgão na terça-feira (28).

A vítima veio ao estado para comemorar o aniversário de uma amiga que, junto com outros dois homens, é suspeita pelo crime. A data do júri não foi informada.

A investigação apurou que a jovem paranaense foi assassinada porque os presos acreditavam que ela era parte de um plano para executá-los, orquestrado por uma facção criminosa. Eles serão julgados pelos crimes de homicídio qualificado, cárcere privado, tortura e ocultação de cadáver (entenda o caso abaixo).

Caso

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), em novembro de 2021, Amanda jovem do Paraná para comemorar o aniversário de uma amiga que, na época, morava em Santa Catarina. A vítima chegou na casa dos agressores e, no dia seguinte, todos foram para uma festa em um beach club de Florianópolis.

A amiga namorava um dos homens acusados, que levou o irmão para o evento. Após a festa, todos retornaram para o sul do Estado e a vítima foi mantida em cárcere privado e foi torturada. Antes de cavar a própria cova em uma praia, ela foi obrigada a enviar uma mensagem para a família.

