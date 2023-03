Caso Bernardo: da morte do menino à condenação de Leandro Boldrini, relembre a cronologia do caso

Pena foi de 31 anos e oito meses. Pai de menino de 11 anos encontrado morto em 2014 foi julgado novamente, após Justiça anular júri que o condenou em 2019. Caso abalou município de 24 mil moradores. Boldrini estava preso preventivamente desde 2014. Caso Bernardo: veja leitura da decisão que condenou Leandro Boldrini a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte do filho

Leandro Boldrini, pai de Bernardo Uglione Boldrini, foi condenado nesta quinta-feira (23) pela morte do menino de 11 anos, em Três Passos, no ano de 2014. A nova pena estabelecida é de 31 anos e oito meses. (Veja a leitura da decisão no vídeo acima.)

Leandro Boldrini é novamente condenado pela morte do filho

O crime abalou a comunidade do município de quase 24 mil habitantes, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A condenação do pai da vítima, contudo, havia sido anulada pela Justiça em 2021. Mesmo assim, ele seguia preso preventivamente desde 2014.

A madrasta, Graciele Ugulini, segue presa. Edelvânia Wirganovicz, amiga de Graciele, cumpre pena no regime semiaberto. Já Evandro Wirganovicz, irmão de Edelvânia, recebeu liberdade condicional após atingir o tempo para progressão de regime.

Nesta reportagem, relembre a cronologia do caso, da morte de Bernardo até a nova condenação de Leandro Boldrini.

Bernardo Boldrini foi morto aos 11 anos em 2014

Desaparecimento, morte e prisões

4 de abril de 2014: Bernardo desaparece

Cartaz divulgando desaparecimento de Bernardo

De acordo com a polícia, o menino foi visto pela última vez às 18h do dia 4 de abril, quando ia dormir na casa de um amigo, que ficava a duas quadras de distância de onde morava. No dia 6 de abril, o pai do menino foi até a casa do amigo, mas foi comunicado que o filho não estava no local e não havia chegado nos dias anteriores.

Em 13 de abril daquele ano, o pai pede ajuda para encontrar filho em uma emissora de rádio de Porto Alegre. “A gente está procurando esse menino, que é o Bernardo Uglione Boldrini”, relatou Leandro Boldrini à Rádio Farroupilha, do Grupo RBS.

Pai de menino achado morto no RS ligou para rádio e pediu ajuda

14 de abril de 2014: corpo é encontrado e pai, madrasta e amiga são presos

Corpo do menino foi achado em Frederico Westphalen, no Norte do estado, a 80 km de Três Passos. Na época, a polícia não descartava nenhuma linha de investigação. Dois carros da família foram recolhidos para perícia.

Na mesma noite em que o corpo foi encontrado, a polícia prendeu o pai, a madrasta, Graciele Ugulini, e uma amiga do casal, Edelvância Wirganovicz. No dia do desaparecimento, Graciele foi multada por excesso de velocidade entre Três Passos e Frederico Westphalen. Bernardo estava no banco de trás do carro.

Um mês depois, a Polícia Civil prendeu o irmão de Edelvania, Evandro Wirganovicz, suspeito de participação ou ocultação de cadáver no caso. A Justiça considerou que o terreno onde o corpo de Bernardo foi encontrado era de difícil escavação, o que poderia indicar a presença de um homem além de Edelvania e a madrasta.

O pai, a madrasta e a amiga foram denunciados por homicídio quadruplamente qualificado (motivos torpe e fútil, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima). Eles também foram acusados de ocultação de cadáver.

Policiais fazem buscas ao corpo do menino de 11 anos desaparecido em Três Passos, RS

Julgamentos

15 de março de 2019: réus são condenados

Após cinco dias e 50 horas de julgamento, o júri decidiu pela condenação dos quatro réus. Graciele Ugulini, a madrasta, recebeu pena de 34 anos e sete meses de prisão. Leandro Boldrini, o pai, foi condenado a 33 anos e oito meses de cadeia.

Edelvânia Wirganovicz, a amiga, foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão. Enquanto o irmão dela, Evandro Wirganovicz, foi sentenciado a nove anos e seis meses em regime semiaberto.

Graciele Ugulini e Leandro Boldrini momentos antes da condenação

Joyce Heurich/G1

10 de dezembro de 2021: anulada condenação de Leandro

O 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça decidiu pela anulação do julgamento de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo. O relator do caso disse que “houve quebra da paridade de armas” na conduta do promotor de justiça durante o interrogatório do réu no júri.

20 de março de 2023: começa novo julgamento de Leandro Boldrini

Momento em que Leandro Boldrini chega ao júri em Três Passos

Reprodução/RBS TV

O novo julgamento de Leandro Boldrini começou na segunda-feira (20). Foram ouvidas 10 testemunhas. O réu só acompanhou o primeiro dia de julgamento. Nos três dias restantes, ele não esteve presente no plenário por questões de saúde. No último dia de júri, ele chegou ao fórum agitado, conduzido por policiais, dizendo “para, para” ao passar pela área onde estava a imprensa.

23 de março de 2023: nova condenação de Leandro

O novo júri de Leandro Boldrini foi encerrado na quinta-feira (23). A sentença foi lida por volta das 19h30 e estabeleceu a pena de 31 anos e oito anos em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado.

